Un club veut chiper Karim Benzema à Al-Ittihad !

L’avenir de Karim Benzema est devenu un sujet en Arabie saoudite, et on comprend mieux pourquoi. Deux ans et demi après son arrivée en provenance du Real Madrid, l’ancien international tricolore approche de sa fin de contrat, qui expirera cet été. Le joueur dispose d’une offre de prolongation sur la table, mais elle n’est pas à la hauteur de ses espérances.

Ces derniers jours, le Ballon d’Or 2022 avait décidé de se retirer temporairement de l’équipe d’Al-Ittihad, en attendant que sa situation se décante. Le joueur a informé sa direction de son choix, et il n’a ainsi pas participé à la rencontre face à Al-Fateh (2-2) cette semaine. Une décision personnelle, assumée par l’attaquant formé à l’OL, qui devrait désormais en savoir plus.

Al-Hilal est sur Benzema

Selon nos informations, une réunion est prévue aujourd’hui entre Al-Ittihad et l’entourage de Benzema pour trancher sur son avenir. Auteur de 44 buts en 77 matchs depuis son arrivée en Arabie saoudite, l’attaquant de 38 ans ne manque en tout cas pas d’intérêts. Selon nos informations, Al-Hilal a pris connaissance du dossier et s’intéresse sérieusement au Français.

Si rien n’est encore fait, le club saoudien a déjà mis les moyens cet hiver pour renforcer son attaque, déjà composée de Malcom ou encore Darwin Nunez. Dans les prochaines heures, Kader Méïté devrait débarquer en provenance de Rennes pour 33 millions d’euros, bonus compris. Il faudra aussi suivre la trajectoire de Marcos Leonardo, l’attaquant brésilien que l’Atlético de Madrid souhaite recruter cet hiver.