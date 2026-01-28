Al-Ittihad : Karim Benzema refuse de jouer le prochain match

Arrivé à l’été 2023 en Arabie saoudite, Karim Benzema arrive en fin de contrat avec Al-Ittihad en juin prochain. Et selon nos informations, Karim Benzema a décidé de ne pas disputer le prochain match d’Al-Ittihad. L’attaquant français a lui-même informé sa direction de son choix, conséquence directe de son mécontentement face à la nouvelle proposition contractuelle transmise par le club saoudien. Une décision personnelle, assumée par l’ancien de l’OL, qui marque un nouveau temps fort dans les discussions en cours autour de son avenir.

Ce contexte intervient alors que le nom de Benzema a récemment refait surface en Europe. Après la victoire de la Juventus contre Naples (3-0), Khéphren Thuram a totalement ouvert la porte à l’idée de voir l’ancien Ballon d’Or rejoindre la Vieille Dame. Pour l’heure, la situation reste tendue avec Al-Ittihad, et ce refus de jouer envoie un signal fort à sa direction. Affaire à suivre…