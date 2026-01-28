Menu Rechercher
Commenter 20
Exclu FM SPL

Al-Ittihad : Karim Benzema refuse de jouer le prochain match

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Benzema @Maxppp

Arrivé à l’été 2023 en Arabie saoudite, Karim Benzema arrive en fin de contrat avec Al-Ittihad en juin prochain. Et selon nos informations, Karim Benzema a décidé de ne pas disputer le prochain match d’Al-Ittihad. L’attaquant français a lui-même informé sa direction de son choix, conséquence directe de son mécontentement face à la nouvelle proposition contractuelle transmise par le club saoudien. Une décision personnelle, assumée par l’ancien de l’OL, qui marque un nouveau temps fort dans les discussions en cours autour de son avenir.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🟡⚫️🇫🇷 #SPL |

❌️ Karim Benzema has refused to play in Al-Ittihad's next match.

✍️ The French striker is unhappy with the new contract offer and informed the club that he would not be playing.

❗️The decision was made by Benzema himself.
Voir sur X

Ce contexte intervient alors que le nom de Benzema a récemment refait surface en Europe. Après la victoire de la Juventus contre Naples (3-0), Khéphren Thuram a totalement ouvert la porte à l’idée de voir l’ancien Ballon d’Or rejoindre la Vieille Dame. Pour l’heure, la situation reste tendue avec Al-Ittihad, et ce refus de jouer envoie un signal fort à sa direction. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier