Juventus : l’énorme appel du pied de Thuram à Benzema

Après la nette victoire de la Juventus 3-0 contre Naples en Serie A, l’international français de la Vieille Dame, Khéphren Thuram, s’est exprimé au micro de DAZN et dans la presse italienne sur plusieurs sujets, y compris la possible arrivée d’un grand nom en attaque. Bien que Karim Benzema soit aujourd’hui heureux en Arabie saoudite avec Al-Ittihad et qu’il n’ait pas encore envisagé de retour en Europe, Thuram n’a pas exclu la possibilité.

«Il est heureux en Arabie saoudite, mais s’il veut venir, nous serions ravis. Le football évolue. Aujourd’hui, les grands joueurs atteignent la quarantaine. Benzema a 38 ans, mais il est intelligent, il sait marquer des buts et il a remporté un Ballon d’Or. Il ferait la différence à la Juventus, en Serie A et dans toutes les compétitions internationales. Benzema changerait la Juventus».