Cristiano Ronaldo absent avec Al-Nassr

Par Aurélien Macedo
Ne voulant plus jouer avec Al-Nassr suite aux investissements massifs réalisés par le rival Al-Hilal, Cristiano Ronaldo est en grève. L’attaquant portugais n’est d’ailleurs pas sur le terrain ce lundi alors que son club défie Al Riyad à 16h15 avec la possibilité de recoller à Al-Hilal.

نادي النصر السعودي
نُقـدم لكم قائمة الفريق الرسميـة للمباراة 📋
دعواتنا لنجومنا بالتوفيق بإذن الله 💛
#النصر_الرياض
Absent du groupe, le Portugais s’insurge contre la gestion du club de Riyad et attend des renforts qui ne sont pas arrivés pour le moment. Cet hiver seul le jeune milieu de terrain irakien Haydeer Abdulkarrem est arrivé.

