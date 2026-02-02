Cristiano Ronaldo absent avec Al-Nassr

Ne voulant plus jouer avec Al-Nassr suite aux investissements massifs réalisés par le rival Al-Hilal, Cristiano Ronaldo est en grève. L’attaquant portugais n’est d’ailleurs pas sur le terrain ce lundi alors que son club défie Al Riyad à 16h15 avec la possibilité de recoller à Al-Hilal.

Absent du groupe, le Portugais s’insurge contre la gestion du club de Riyad et attend des renforts qui ne sont pas arrivés pour le moment. Cet hiver seul le jeune milieu de terrain irakien Haydeer Abdulkarrem est arrivé.