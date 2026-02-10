Menu Rechercher
Nambatingue Tokomon, premier buteur du PSG en Coupe d’Europe, est décédé

Par Kevin Massampu
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Le Paris Saint-Germain a perdu l’une de ses anciennes gloires. Ancien attaquant du club parisien entre 1980 et 1985, Nambatingue Tokomon est décédé ce mardi 10 février à l’âge de 73 ans. L’ex-international tchadien était affaibli en raison de graves problèmes de santé ces derniers mois. Arrivé dans la Capitale à 28 ans, Toko avait inscrit 43 buts en 171 matchs sous les couleurs du PSG.

La famille du Paris Saint-Germain est en deuil.

Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, nous a quittés à l’âge de 73 ans.

Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Le 28 septembre 1982, il est devenu le tout premier buteur de l’histoire du club francilien en Coupe d’Europe face au Lokomotiv Sofia en 16e de finale de la Coupe des Coupes (5-1). Il inscrivait par ailleurs un doublé grâce à un magnifique retourné devant le public du Parc des Princes. Avec le Paris Saint-Germain, il a notamment remporté deux Coupes de France (1982, 1983).

