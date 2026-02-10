Robert Lewandowski se dirige vers la MLS

Le Chicago Fire met les bouchées doubles pour attirer Robert Lewandowski en MLS. Le club américain a entamé les discussions avec l’attaquant polonais et sa famille depuis plusieurs mois, multipliant les rencontres et visites, notamment à Chicago et à Barcelone d’après Sport. Une première offre concrète, sur deux ans, a déjà été formulée, avec un salaire reflétant son statut de joueur phare de la franchise. La ville de Chicago, qui accueille la plus grande communauté polonaise des États-Unis, et l’histoire du club avec des footballeurs polonais, constituent des atouts supplémentaires pour convaincre Lewandowski de franchir l’Atlantique.

La suite après cette publicité

L’entraîneur Gregg Berhalter s’est félicité des qualités de l’international, soulignant son incroyable efficacité devant le but au cours des quinze dernières années dans les grands championnats européens. Le Chicago Fire, qui a déjà tenté de recruter de grandes stars comme Neymar ou encore Kevin De Bruyne, mise désormais sur Robert Lewandowski pour transformer sa saison et marquer un tournant dans le développement du club en MLS. Affaire à suivre…