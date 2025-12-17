Mercato : Robert Lewandowski en discussions avancées avec un club

La presse espagnole se régale avec Robert Lewandowski. En fin de contrat en juin prochain, le Polonais n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Une aubaine pour les médias ibériques qui peuvent multiplier les articles concernant ce feuilleton. Dans le dernier épisode, qui date de vendredi dernier, El Chiringuito a dévoilé de croustillants détails sur la position de l’ancien buteur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund. Ainsi, il a été précisé qu’il a toujours pour objectif de poursuivre l’aventure avec les pensionnaires du Camp Nou.

Pour cela, le footballeur de 37 ans, qui se sent bien en Catalogne tout comme sa famille, est prêt à faire de gros sacrifices. «Il veut parler au Barça, dire qu’il veut rester, avec un salaire, bien sûr, moins élevé, beaucoup moins élevé», a précisé l’un des journalistes de la célèbre émission. Lewy, qui touche 26 M€ par an, est conscient que c’est son unique chance de rester au Barça. Le club rencontre des problèmes financiers et ne peut plus assumer un tel salaire, surtout pour un joueur de son âge. Ce mercredi, la BBC confirme que l’attaquant n’exclut pas de poursuivre chez les Blaugranas.

Lewy discute sérieusement avec Chicago

Mais en Espagne, Sport assure que le FCB veut recruter Julian Alvarez. Pour s’offrir le joueur de l’Atlético de Madrid, un départ de Lewandowski sera nécessaire afin d’alléger la masse salariale. De son côté, Lewy ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La BBC révèle que la Saudi Pro League lui fait encore et toujours de l’œil en vue d’une arrivée l’été prochain. Mais ce n’est pas la piste la plus chaude. Le média anglais assure que le joueur né en 88 a entamé les discussions avec le club de Chicago Fire.

Pensionnaire de Major League Soccer, la franchise veut s’offrir l’attaquant international polonais avec lequel les discussions ont été très positives. Lewandowski est ouvert à ce transfert, lui qui a été inscrit sur la liste de découvertes de Chicago. Ce qui signifie qu’aucun autre club de MLS ne pourra le recruter sans payer de frais. En ce qui concerne l’aspect financier, son salaire ne posera pas de problème assure la BBC. Bref, tous les voyants sont au vert. Chicago, qui compte la plus grande communauté de Polonais aux Etats-Unis, y croit. La balle est dans le camp de Lewy. La suite au prochain épisode. La presse espagnole en salive d’avance.