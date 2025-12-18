Barça : la date de retour de Ronald Araujo est connue

Il y a quelques semaines, après son expulsion face à Chelsea en Ligue des Champions notamment, Ronald Araujo avait demandé au FC Barcelone de lui accorder une période de repos, afin de prendre soin de sa santé mentale. Et selon les informations de Marca, on sait déjà quand l’Uruguayen va revenir à la compétition.

Il reviendra à l’entraînement après la pause hivernale, et devrait être disponible pour le match de Liga contre l’Espanyol le 3 janvier prochain. Le média indique que cette période loin de Barcelone - il s’est notamment ressourcé en Israël - lui a fait énormément de bien. Toujours est-il qu’avec le repositionnement réussi de Gerard Martin dans l’axe de la défense, il va devoir batailler pour revenir dans le onze…