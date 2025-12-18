Menu Rechercher
PSG : une légende du club tranche entre Chevalier et Safonov

Par Allan Brevi
2 min.
Alain Roche avant une rencontre de Ligue 1 @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Après la victoire du PSG face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 2-1 tab), la légende du club Alain Roche a livré une analyse lucide et appuyée de la prestation parisienne. Vainqueur de la Coupe des Coupes 1996 avec le PSG, l’ancien défenseur central a surtout retenu l’essentiel : le trophée et la performance décisive de Matveï Safonov. « Il faut retenir le 6e titre de la saison, rien d’autre, et la grande performance de Safonov. Il faut savoir gagner sans être parfait », a-t-il expliqué à L’Équipe, reconnaissant une prestation collective parfois en deçà des standards récents du club. Selon lui, les Parisiens ont su faire preuve d’un sang-froid remarquable, notamment lors de la séance de tirs au but, fruit d’une expérience acquise lors de précédents rendez-vous européens. « Dans quelques années, on ne retiendra que le résultat », a-t-il insisté.

Mais ce succès relance inévitablement le débat autour du poste de gardien. Auteur de 4 arrêts lors de la séance, Safonov a marqué des points dans la hiérarchie. Pour Alain Roche, la situation est claire : « il a gagné sa place de titulaire pour encore quelques semaines. Lui ne comprendrait pas pourquoi il sortirait du onze. » Le consultant français reconnaît toutefois la complexité de la gestion à venir, alors que Lucas Chevalier n’a plus joué depuis plusieurs matches. « Il y a un débat qui va s’ouvrir, et il n’y a que Luis Enrique qui peut trancher », a-t-il ajouté, tout en rappelant que Safonov n’a jamais failli lorsqu’il a été aligné. Une concurrence désormais pleinement installée, qui pourrait peser sur la seconde partie de saison parisienne, mais aussi tirer l’ensemble du groupe vers le haut, à l’image d’un PSG qui continue, selon Roche, « d’entrer dans l’histoire ».

