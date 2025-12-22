Didi Hamann : « Wirtz ne partira pas à moins que Xabi ne l’appelle »

Auteur de sa première passe décisive avec Liverpool ce week-end, Florian Wirtz peine, malgré tout, à convaincre depuis son arrivée outre-Manche. Interrogé sur les performances de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, Didi Hamann, ex-joueur de Liverpool ou encore du Bayern Munich, a d’ailleurs formulé une projection pessimiste au sujet de l’international allemand. Pour lui, la seule issue possible est un départ au Real Madrid.

« C’est Noël et il n’a pas encore marqué de but. J’ai regardé presque tous leurs matchs. Ses meilleures performances ont été en Ligue des champions, où le football est un peu différent. Ce n’est pas aussi frénétique, rapide ou physique. Combien de temps veux-tu attendre ? Le club le protège. Il faut qu’il se passe quelque chose. Si les choses continuent ainsi jusqu’en février ou mars, il faudra alors décider quoi faire cet été. On ne peut pas garder un joueur qui a coûté 140 millions pendant un an, qui a été signé, même jeune, attendre que la situation change. Il ne l’a pas fait. Il ne peut rien faire. Il ne partira pas en hiver, à moins que Xabi Alonso ne dise qu’il l’aime », a ainsi avoué Didi Hamann.