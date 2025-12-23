Menu Rechercher
Real Madrid : Vinicius Jr a de gros doutes

Cette saison, Vinicius Junior (25 ans) vit les montagnes russes avec le Real Madrid. Le Brésilien, qui n’a pas vraiment apprécié la façon de faire de Xabi Alonso, affiche pour le moment un bilan de 6 buts et 9 assists en 30 matches toutes compétitions confondues. Mais en Espagne, comme à Madrid, on estime qu’il peut mieux faire. D’autant qu’il réclame un salaire XXL pour étendre son bail, qui prend fin en juin 2027.

Ce mardi, El Chiringuito fait un nouveau point sur le sujet. Ainsi, on apprend que l’ailier a de gros doutes concernant une prolongation au sein de la Casa Blanca. « Il a le sentiment, pour la première fois, qu’une partie des supporters du Real Madrid ne le soutient pas », a précisé un journaliste présent en plateau. Dans l’ombre d’un Kylian Mbappé, devenu le patron de l’équipe, Vini Jr est en train de craquer, lui qui semble avoir de plus en plus de mal à supporter sa situation.

