Real Madrid : le sacrifice de Jude Bellingham

Jude Bellingham a été le héros face au Séville FC grâce à une ouverture du score décisive, mais il a bien failli ne pas jouer. Selon AS, l’Anglais souffrait d’une surcharge musculaire durant les heures précédant la rencontre. Un souci léger, qui lui a permis de s’entraîner presque normalement, mais suffisamment inquiétant pour l’envisager terminer 2025 sur le banc du côté du staff madrilène. Tout dépendait de ses sensations et finalement, il a disputé les 90 minutes. Un « sacrifice transformé en soulagement » grâce à son but, celui qui a permis aux Merengues de trouver de la sérénité, avant que Rodrygo ne provoque un penalty transformé par Mbappé, explique le journal espagnol.

La suite après cette publicité

Ce but, le cinquième de sa saison, a mis fin à une période compliquée sur le plan collectif comme individuel. Bellingham totalise désormais 43 buts et 32 passes décisives avec le Real Madrid, soit 75 contributions directes en 120 matches et une implication dans un but toutes les 130 minutes. Face à Séville, il a aussi montré des signes encourageants : 13 passes réussies dans le dernier tiers, trois occasions créées, deux dribbles réussis et une forte implication dans le jeu. Encore en retrait par rapport à sa meilleure version, il commence à redevenir influent.