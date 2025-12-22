La presse madrilène publie un sondage qui crucifie Vinicius Jr

Vinicius Jr a encore agacé du monde à Madrid ce week-end. Après avoir été remplacé, sous les sifflets, contre Séville, le Brésilien a notamment changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux, enlevant sa photo avec le maillot madrilène pour en mettre une avec le maillot du Brésil. Ce qui peut sembler anecdotique pour certains a été considéré comme une véritable rupture avec le club et ses fans par la presse madrilène.

La suite après cette publicité

Et dans un sondage réalisé par Marca, avec plus de 100.000 votants, 86% des supporters interrogés estiment qu’il faut le vendre et que sa situation à Madrid ne va pas s’arranger. 7% estiment qu’il faut le garder et le prolonger, alors que 7% considèrent qu’il traverse un moment difficile et qu’il n’y aura pas de problème une fois qu’il sera revenu. Des chiffres qui illustrent bien le désamour des Merengues pour le Brésilien.