Le fantôme du Real Madrid Jesus Vallejo est de retour !

Si Jesús Vallejo avait suivi le chemin qui lui semblait destiné et qui lui était promis par beaucoup d’observateurs au moment de signer au Real Madrid en 2015, au sortir de l’adolescence, il serait probablement en train de se préparer pour jouer le prochain Mondial avec l’Espagne. Arrivé au Bernabeu au milieu de la dernière décennie avec le statut d’immense espoir à son poste et des comparaisons à foison avec des joueurs comme Carles Puyol, il n’aura clairement pas eu la carrière que lui annonçaient beaucoup. Son aventure à Madrid aura été même anecdotique, bien que longue, ponctuée de quelques prêts plus ou moins réussis à Grenade, et c’est avec 35 matchs toutes compétitions confondues en cinq saisons comme membre de l’équipe première qu’il a quitté le club l’été dernier.

Le tout, sous fond de moqueries, puisque beaucoup de fans ne comprenaient pas pourquoi il s’obstinait à rester au Real Madrid alors qu’il ne jouait pas, certains l’accusant même d’être dans une énorme zone de confort, encaissant ses salaires sans devoir trop se fouler. Il faut dire que même lorsqu’il y avait des absences derrière, les entraîneurs de l’équipe préféraient repositionner des joueurs comme Tchouameni en défense centrale, ou lancer des jeunes, à l’image de Raul Asencio. Un désaveu total que Jesús Vallejo vivait visiblement bien, et son professionnalisme et son comportement étaient encensés à Madrid, mais à 28 ans, il a eu envie de se sentir joueur de foot à nouveau. Parti libre, et malgré des propositions de clubs de première division, il a fait un choix fort en s’engageant avec Albacete, formation plutôt modeste de deuxième division espagnole.

Une deuxième jeunesse en D2

« J’arrive avec l’envie de profiter du football, sans penser au passé », expliquait-il à son arrivée dans les terres de Don Quichotte, à 260 kilomètres au sud-est de Madrid. Et pour l’instant, le pari est réussi. La semaine dernière, il a même inscrit un but décisif de la tête en Coupe du Roi, permettant aux siens d’égaliser face au Celta (Liga) et de se qualifier par la suite pour les huitièmes de la compétition. Une soirée magique pour lui, qui symbolise son retour au top en tant que joueur, lui qui a disputé 12 rencontres de championnat cette saison et a connu quelques petits pépins physiques en tout début de saison. Un petit coup marketing pour Albacete, qui s’avère aussi être une réussite sur le terrain, puisqu’il s’est vite imposé comme un taulier derrière et fait partie des meilleurs du championnat à son poste.

Si les résultats de son équipe sont plutôt moyens - Albacete est 14e sur 22, 2 points au-dessus de la zone rouge - l’expérience de Vallejo servira sans aucun doute pour la course au maintien sur la deuxième partie de saison. « Je suis très heureux ici à Albacete, les gens m’apprécient beaucoup, je suis à l’aise dans mon quotidien. C’est important de se sentir bien personnellement pour être compétitif ensuite. Le contraste du Real Madrid et Albacete ? Je ne suis pas quelqu’un de glamour ou qui aime le luxe, je suis très bien ici, ces six premiers mois sont passés trop vite », a indiqué le joueur la semaine dernière, alors qu’il pourrait retrouver le Real Madrid en huitièmes de Coupe. S’il n’a pas réussi à marcher sur les traces de ses aînés Sergio Ramos, de Gerard Piqué ou de Carles Puyol, il profite tout de même du football à Albacete. Et il peut tout de même se vanter d’avoir deux Ligues des Champions dans son armoire à trophées…