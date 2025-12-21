Menu Rechercher
Real Madrid, OL : Endrick a pleuré

Tout indique que dans les jours à venir, Endrick filera du côté de Lyon pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Un prêt de six mois qui permettra aux Rhodaniens de se renforcer à moindre coût, et à l’attaquant de 19 ans d’obtenir le temps de jeu qu’il n’a pas et qu’il n’aurait pas eu au Real Madrid.

Et comme l’indique Defensa Central, le jeune brésilien était ému samedi soir, pour sa "dernière" au Bernabéu. Il était effectivement très ému et aurait même pleuré au moment de quitter le stade, lui qui était suspendu et a assisté à la rencontre depuis les tribunes.

