L’OL annonce le départ de Saël Kumbedi

Cet été, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de prêter Saël Kumbedi à Wolfsburg. Défenseur droit prometteur, le joueur de 20 ans était bien installé dans la hiérarchie des Gones mais, avec une situation financière délicate, le club rhodanien a décidé de céder l’ancien du Havre en Allemagne. Ces dernières semaines, nous vous avions annoncé que l’option d’achat allait être levée par le club allemand. Une information officialisée ce lundi. Un transfert qui va rapporter de l’argent aux Lyonnais qui ont annoncé ce lundi la vente de leur ancien défenseur droit :

«L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL. L’Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne.»