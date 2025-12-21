Real Madrid : la réponse de Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé après son record
Avec son penalty converti contre Séville en Liga (victoire madrilène 2-0), Kylian Mbappé a inscrit son 59e but de l’année 2025 et a égalé le record historique de Cristiano Ronaldo, établi en 2013 avec le Real Madrid. À cette occasion, l’attaquant tricolore ne s’est pas privé d’adresser un bel hommage à son idole, en le remerciant « car il a toujours été formidable avec moi, il m’a aidé à m’adapter à Madrid, et c’est génial de contribuer aux victoires du Real ».
Sur Instagram, l’ancien Parisien a également publié des photos de lui célébrant son penalty à la manière de CR7, accompagnées du message « Croyez en vos rêves. Respect », auquel la star portugaise a ensuite répondu avec un emoji "high five" et une flamme. On se doute que les deux hommes ont échangé plus longuement en privé, d’autant plus que c’était aussi l’anniversaire de Kylian Mbappé.
