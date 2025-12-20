Menu Rechercher
1 - 0
50'
Liga 2025/2026 17e journée
Real Madrid
1 - 0
MT : 1-0
50'
Séville
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
38'
1 - 0
J. Bellingham (PD Rodrygo)
Classement live 2 Real Madrid 42 9 Séville 20
Possession 56% Real Madrid Séville
Tirs 9 6 4 3 0 4
Grosses occasions créées 75% Real Madrid 3 Séville 1
Compositions Real Madrid 4-3-3 Séville 5-3-2
Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 SEV
448 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 3 #2 Logo FC Séville Alexis Sánchez 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1/2 50% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4 #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3 #3 Logo FC Séville Juanlu Sánchez 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3 #2 Logo FC Séville Alexis Sánchez 3 #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2
Tirs (%)
#1 Logo FC Séville Isaac Romero 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 7/8 88% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 7/9 78% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo FC Séville Gabriel Suazo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo FC Séville José Ángel Carmona 0/9 0% #2 Logo Real Madrid CF Rodrygo 0/4 0% #3 Logo FC Séville Lucien Agoumé 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo FC Séville José Ángel Carmona 6
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Isaac Romero 0/2 0% #2 Logo FC Séville Nemanja Gudelj 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo FC Séville Marcão 34/36 94% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 54/59 92% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 40/44 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
D
V
D
V
N
V
D
Rencontres précédentes
64% 30 Victoires 9% 4 Nuls 28% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Federico Valverde Federico Valverde Blessure au pied Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Endrick Endrick Carton rouge Álvaro Carreras Álvaro Carreras Carton rouge Daniel Carvajal Daniel Carvajal Carton rouge
Rubén Vargas Rubén Vargas Ischio-jambiers Peque Fernández Peque Fernández Blessure musculaire Chidera Ejuke Chidera Ejuke Ischio-jambiers César Azpilicueta César Azpilicueta Blessure à l'aine Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Tanguy Kouassi Tanguy Kouassi Ischio-jambiers Isaac Romero Isaac Romero Ischio-jambiers

Top commentaires

Abscotty 21:37 Si l'arbitre les sauve peut être 1-0 sinon jvois pas par quel miracle ils peuvent gagner c'est chaud le lvl 😭 1 Répondre
Match Real Madrid - Séville en direct commenté

17e journée de Liga - samedi 20 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Séville (Liga, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Liga entre Real Madrid et Séville. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Séville.

On en parle

Arbitres

Alejandro Muñíz Ruiz arbitre principal
0.1
5.7
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Fabián Blanco Rodríguez arbitre assistant
Jaime Ruiz Álvarez quatrième arbitre
Raúl Martín González Francés arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61088
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 20 décembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 72062
Code RMA-SEV
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur FC Séville
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Séville en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Séville en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Séville ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Raúl Asencio, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Rodrygo.

FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par M. Almeyda évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : O. Vlachodimos, Marcão, N. Gudelj, José Ángel Carmona, G. Suazo, Juanlu Sánchez, B. Mendy, D. Sow, L. Agoumé, A. Sánchez, Isaac Romero.

Qui arbitre le match Real Madrid Séville ?

Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Séville ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Séville ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par J. Bellingham 38'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
