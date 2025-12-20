Prono
Match Real Madrid - Séville en direct commenté
17e journée de Liga - samedi 20 décembre 2025
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Séville en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Séville en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Séville ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Raúl Asencio, J. Bellingham, A. Tchouameni, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, Rodrygo.
FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par M. Almeyda évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : O. Vlachodimos, Marcão, N. Gudelj, José Ángel Carmona, G. Suazo, Juanlu Sánchez, B. Mendy, D. Sow, L. Agoumé, A. Sánchez, Isaac Romero.
- Qui arbitre le match Real Madrid Séville ?
Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Séville ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Séville ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par J. Bellingham 38'.