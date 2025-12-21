Menu Rechercher
0 - 1
57'
Liga 2025/2026 17e journée
Villarreal
0 - 1
MT : 0-1
57'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS MAX 8HD
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
39'
Renato Veiga
12'
0 - 1
(SP) Raphinha
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 46 4 Villarreal 35
Possession 75% Barcelone Villarreal
Tirs 8 6 7 2 3 10
Grosses occasions créées 50% Villarreal 1 Barcelone 1
Compositions Villarreal 4-4-2 Barcelone 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 VIL N NUL 2 BAR
389 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Villarreal Alberto Moleiro 1 #2 Logo Barcelone Raphinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Villarreal Ayoze Pérez 1/2 50% #2 Logo Barcelone Raphinha 1/2 50% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4
Fautes subies
#1 Logo Villarreal Ayoze Pérez 2 #2 Logo Barcelone Raphinha 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 7/9 78% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 4/6 67% #3 Logo Villarreal Ayoze Pérez 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Eric García 5 #2 Logo Villarreal Tajon Buchanan 3 #3 Logo Villarreal Rafa Marín 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 2/2 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Alberto Moleiro 0/6 0% #2 Logo Barcelone Eric García 0/4 0% #3 Logo Barcelone Raphinha 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Alberto Moleiro 0/2 0% #2 Logo Barcelone Eric García 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 64/65 98% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 57/59 97% #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 37/41 90%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 30 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 28

Voir tout
Série en cours
D
D
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
19% 8 Victoires 19% 8 Nuls 62% 26 Victoires

Thomas Partey Thomas Partey Inconnu Santiago Mouriño Santiago Mouriño Blessure musculaire Pau Cabanes Pau Cabanes Lésion du ligament croisé antérieur du genou Juan Foyth Juan Foyth Inconnu Sergi Cardona Sergi Cardona Inconnu
Pedri Pedri Blessure à la cuisse Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Epaule disloquée Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Le vieux fusil 17:27 Pourtant ses parents s'acharnent sur des cahiers de coloriages... 1 Répondre
Match Villarreal - Barcelone en direct commenté

17e journée de Liga - dimanche 21 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et Barcelone (Liga, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Liga entre Villarreal et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et Barcelone.

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0.2
4.3
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Néstor Holgueras Castellanos quatrième arbitre
José Luis Munuera Montero arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Estadio de la Cerámica Villarreal
Estadio de la Cerámica
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24500
  • Affluence moyenne : 14387
  • Affluence maximum : 25000
  • % de remplissage : 58

Date 21 décembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion beIN SPORTS MAX 8HD
Affluence 20701
Code VIL-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Villarreal
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS MAX 8HD.

Où voir le match Villarreal Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Barcelone ?

Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-4-2 : Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro, Alberto Moleiro, Dani Parejo, Santi Comesaña, T. Buchanan, Ayoze Pérez, N. Pépé.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Villarreal Barcelone ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Villarreal Barcelone ?

Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.

Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 12' (sp.).

Top commentaires

