Match Villarreal - Barcelone en direct commenté
17e journée de Liga - dimanche 21 décembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Liga entre Villarreal et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS MAX 8HD.
- Où voir le match Villarreal Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Barcelone ?
Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-4-2 : Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro, Alberto Moleiro, Dani Parejo, Santi Comesaña, T. Buchanan, Ayoze Pérez, N. Pépé.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Villarreal Barcelone ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Villarreal Barcelone ?
Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.
- Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 12' (sp.).