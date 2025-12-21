Real Madrid : Kylian Mbappé est-il vraiment autant apprécié que Cristiano Ronaldo ?

« C’est incroyable de réaliser un tel exploit dès ma première année, comme Cristiano, mon idole, le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid. Cette célébration est pour lui ; je tenais à le remercier car il a toujours été formidable avec moi, il m’a aidé à m’adapter à Madrid, et c’est génial de contribuer aux victoires du Real ». Tels étaient les mots de Kylian Mbappé samedi soir après avoir marqué contre Séville son 59e but de l’année civile 2025. Une performance qui lui permet d’égaler le record jusqu’ici détenu en solitaire par Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Chacun aura son avis à la question : qui est le meilleur des deux ? Pour l’instant, du moins sur le plan purement individuel, Cristiano Ronaldo semble avoir une longueur d’avance puisqu’au moment de fêter ses 27 ans, il avait déjà un Ballon d’Or. Tout comme il avait déjà une Ligue des Champions (remportée avec MU en 2008), ce que Kylian Mbappé n’a pas encore pu célébrer, même si le Lusitanien a dû attendre sa cinquième saison à Madrid pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles sous la tunique merengue. Quoi qu’il en soit, plus tôt dans la semaine, des articles de presse laissaient entendre que le Bondynois était déjà plus apprécié que le Portugais à Madrid. « Tout le monde va au stade pour le voir jouer. Ça fait des décennies que j’y vais et je n’ai jamais vu autant de maillots d’un même joueur. 80 % des gens le portent. Moi, j’ai les deux : son n°9 et son n°10 », confiait ainsi un supporter au journal L’Equipe.

La suite après cette publicité

Mbappé est bien plus apprécié en Espagne

Il est vrai qu’à ses débuts, Cristiano Ronaldo a soulevé un peu plus d’interrogations que Mbappé, ce qui peut sembler curieux vu qu’il arrivait avec un statut de Ballon d’Or. Et l’histoire d’amour entre le Portugais et le Bernabéu a mis du temps à s’écrire. Comme le Bondynois, il a parfois été sifflé, notamment au début de l’ère Mourinho, quand les Merengues faisaient face à un Barça resplendissant. Par la suite, certains comportements ont aussi un peu agacé les supporters, qui l’accusaient de, parfois, trop tirer la couverture sur lui. A l’image de ses déclarations après la finale de Ligue des Champions 2018, évoquant son avenir alors que tout le madridismo célébrait le titre. Avec son caractère fort, parfois impulsif et sûr de lui, le Portugais a par moments suscité des critiques à Madrid en raison de son attitude, là où, pour Mbappé, il a toujours été question de niveau sur le terrain.

De façon globale, l’excentricité de Cristiano Ronaldo lui a parfois coûté cher, que ce soit vis-à-vis de ses fans ou des supporters d’autres équipes de Liga. Kylian Mbappé a une image bien plus lisse, et n’est par exemple que très rarement sifflé dans les stades espagnols. Tout le contraire d’un Cristiano Ronaldo vilipendé quand les Merengues étaient en déplacement, et qui se nourrissait même de la haine adverse. « Ils me sifflent dessus parce que je suis beau, riche et un grand joueur. Ils m’envient », a-t-il déjà confié. Des propos qu’on imagine mal Kylian Mbappé tenir un jour, et c’est un joueur qui est globalement apprécié par les fans de football de l’autre côté des Pyrénées.

La suite après cette publicité

Mais Cristiano Ronaldo reste au-dessus à Madrid

Mais à Madrid, Cristiano reste intouchable, surtout depuis son départ, comme c’est très souvent le cas. Si le statut de légende du Real Madrid est incontestable pour Cristiano Ronaldo, il faut en plus rajouter que le Portugais a dû partager la vedette avec d’autres cadors mondiaux. Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema ou même des joueurs comme Pepe, Marcelo ou Angel Di Maria, à un degré moindre, étaient aussi très appréciés de la fanbase. Kylian Mbappé est arrivé dans une équipe où, en plus d’avoir moins de noms clinquants, il est de très loin le meilleur joueur sur le terrain, ce qui facilite grandement les choses et certains vont jusqu’à dire qu’il est l’idole du Bernabéu par défaut.

Mieux, Cristiano Ronaldo a symbolisé la "résistance" madrilène face au grand Barça, n’hésitant pas à tacler publiquement les Blaugranas, défendant le Real Madrid sur le terrain mais aussi en dehors, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Et cette rivalité avec Lionel Messi a aussi marqué les esprits. Des contextes dont Mbappé n’a pas (encore ?) bénéficié. Derrière, il a aussi été l’élément essentiel du three-peat européen (2016, 2017, 2018). Mbappé est encore sur les temps de passage du Portugais, mais pour l’instant, et c’est tout à fait normal, la majorité des socios et fans merengues se rangeraient du côté du Portugais s’ils devaient choisir…