Quand les fans du Real préfèrent Mbappé à Cristiano Ronaldo

Dans une année compliquée pour le Real Madrid, Kylian Mbappé reste l’un des rares motifs de satisfaction pour les supporters, du moins au vu de ses statistiques impressionnantes. Si bien que même les fans madrilènes commencent à lui accorder une attention comparable à celle autrefois réservée à Cristiano Ronaldo, dont le record de buts sur une année civile au Real vient d’être égalé par Mbappé.

C’est le cas de Gustavo Latorre, fondateur en 2011 de l’association de supporters "La Espaldinha" par adoration pour l’attaquant portugais. « J’ai toujours été fan de Cristiano mais je suis encore plus amoureux de Mbappé. Il est autant tueur, mais meilleur dribbleur et met des buts plus spectaculaires. Tout le monde va au stade pour le voir jouer. Ça fait des décennies que j’y vais et je n’ai jamais vu autant de maillots d’un même joueur. 80 % des gens le portent. Moi, j’ai les deux : son n°9 et son n°10 ! », a-t-il avoué dans les colonnes de L’Équipe.