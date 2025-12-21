Le Havre : l’énorme coup de gueule de Didier Digard après l’élimination en Coupe de France !

Le Havre a connu une cruelle désillusion en Coupe de France. Ce dimanche, pour le compte des 32es de finale, le HAC s’est incliné à domicile face à Amiens (0-2), pourtant seulement 14e de Ligue 2. Privé de plusieurs cadres partis à la CAN, dont ses deux gardiens titulaires, Didier Digard avait fait le choix de lancer plusieurs jeunes éléments, à l’image de Paul Argny (19 ans), Georges Gomis (17 ans), Kenny Quetant et Daren Mosengo (19 ans). Dominés dans l’intensité et dépassés collectivement dès la première période, les Havrais n’ont jamais réellement su renverser la tendance, quittant la compétition dès les 32es de finale pour la deuxième saison consécutive, après l’élimination face à Saint-Brieuc en 2024.

En conférence de presse, Didier Digard n’a pas cherché à masquer sa colère. L’entraîneur normand a d’abord ciblé l’état d’esprit de son groupe. « Chacun va devoir assumer, se regarder en face et faire le bilan. Quand je veux instaurer un état d’esprit, je veux que ce soit tous les jours et pas qu’on choisisse le moment. Tout le monde n’a pas fait en sorte qu’on puisse se qualifier aujourd’hui, a-t-il indiqué sans se réfugier derrière la jeunesse de son onze de départ, il a balayé toute excuse. Non, ça ne suffit pas. On touche nos limites. Il y a vouloir et pouvoir, et il y a un monde entre les deux. »

Septième match sans victoire pour Le Havre

Le technicien havrais a aussi pointé un manque de considération pour la compétition, un constat qui l’a particulièrement irrité. « Quand tu joues chez toi, que les gens se déplacent au stade, tu dois comprendre que c’est important, que ça fait partie de ton travail, que c’est quelque chose d’obligatoire, de faire en sorte de tout donner », a-t-il martelé. Digard est même allé plus loin, en évoquant des joueurs « qui se trompent d’objectifs ». « À partir du moment où quelqu’un pense qu’un match de Coupe de France n’est pas important ou moins important que le Championnat, ou que son temps de jeu est plus important que le bien de l’équipe, c’est qu’on ne va pas dans le même sens. »

Pour autant, l’ancien milieu de terrain n’a pas parlé d’humiliation, préférant analyser froidement le contenu de la rencontre. « Ils finissent avec 19 frappes, le problème, c’est qu’il n’y en a que deux cadrées. (…) Ils ont essayé, poussé, ont très longtemps été au-dessus, mais à la fin, ils perdent et surtout ne marquent pas », a-t-il reconnu, avant de se projeter. « J’ai juste hâte d’être à janvier. Chacun va devoir assumer, se regarder en face et faire le bilan. C’était un bon point d’étape. » Opposés à Angers en championnat après la trêve, Didier Digard et les Havrais souhaiteront très certainement mettre un terme à leur spirale inquiétante de septième match sans succès (trois nuls, quatre défaites).