Coupe de France : Rennes file en 16es, Le Havre et Bordeaux prennent la porte

Les Brestois ont trouvé un allié dans l’échec. Tombés pour leur entrée en lice en Coupe de France, dès le stade des 32es de finale, face à Avranches (N2) vendredi soir (1-1, 5-4 tab), les Finistériens ne sont désormais plus les seuls à avoir pris la porte parmi les clubs de l’élite. Ce dimanche, Le Havre a suivi le mouvement en se faisant sortir par des Amiénois (0-2) diablement efficaces et buteurs sur leurs deux premiers tirs du match.

Hamache avait débloqué la situation après une jolie combinaison avec Leautey suivie d’un magnifique enchaînement (11e, 0-1), tandis que Kylian Kaïboué trompait Argney sur un coup franc à l’entrée de la surface à peine vingt minutes plus tard (30e, 0-2). En face, les Normands ronronnaient plus qu’ils ne mordaient malgré 13 tentatives de frappes à l’heure de jeu. Mais on ne peut pas non plus vraiment dire qu’ils étaient servis par la chance, à l’image de ce sauvetage sur sa ligne de Bakayoko (38e). Pour Amiens, cette qualification s’apparente à un véritable bol d’air frais. En grandes difficultés en L2 (ils sont 14es), les Picards se sont prouvé ce soir qu’ils savaient hausser leur niveau en fonction de l’adversaire en face.

Bordeaux peut nourrir des regrets

Dans les autres rencontres du soir, Rennes a fait le métier en s’imposant contre les Sables Vendée (3-0). Dominateurs, mais incapables de faire la différence en première période, les Rouge et Noir ont finalement trouvé leur salut en la personne de Breel Embolo (69e, 0-1), buteur d’une belle demi-volée après avoir caviardé plusieurs occasions plus tôt dans le match, puis à nouveau dans un registre de pur numéro 9 (80e, 0-2). Remplaçant ces dernières semaines, Quentin Merlin concluait un contre-éclair déclenché par un festival d’Al-Tamari, décidément dans tous les bons coups en ce moment (84e, 0-3). Opposé au Puy-en-Velay, Bordeaux s’est écroulé en toute fin de rencontre. Réduits à dix après l’expulsion d’Etonde (68e), les Girondins ont ensuite concédé un penalty litigieux dans les arrêts de jeu, transformé par Adelaide (90+1e, 1-0).

Oualid El Hajjam a été expulsé sur l’action, mais difficile de le tenir comme responsable de cette désillusion. Son équipe n’a pas été vernie, et aurait sans doute pu bénéficier d’au moins un penalty en seconde période… En parallèle, Orléans a sorti Dieppe, pensionnaire de National 2 (3-0). Le gardien orléanais, Fei-Hong Faham, s’était notamment distingué en nous gratifiant d’une "Berke Özer" (à un arrêt près). Il avait sorti deux penaltys coup sur coup juste avant la pause pour maintenir son équipe à flot. Morel (26e), El Khoumisti (80e, sp) et Ba (86e) ont fait trembler les filets en faveur de l’USO. Enfin, Montreuil (R1) a pris le meilleur sur le club de N3 de Chauvigny (2-1), réduit à 10 dès la 13e seconde de jeu après l’expulsion de Logan Assignon, frère de Lorenz, tandis que Hauts Lyonnais (N3) a disposé de Bassin d’Arcachon, autre club de N3 (1-0).