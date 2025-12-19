Coupe de France : Avranches s’offre Brest, Angers passe difficilement face aux Herbiers

L’entrée en lice des clubs de Ligue 1 en Coupe de France avait lieu ce vendredi. Pour les 32es de finale de la compétition, un multiplex avait lieu ce vendredi soir et trois clubs de l’élite disputaient leur premier match dans la compétition ce vendredi : Lens, Angers et Brest. Alors que Lens ont débuté leur match face à Feignies-Aulnoye (N2) à 21h, Brest se déplaçait à Avranches dans une rencontre qui pouvait vite s’avérer piégeuse. Sur la pelouse de l’équipe de National 2, les Brestois, auteurs d’un début de saison mi-figue mi-raisin dans l’élite, ont rencontré de nombreuses difficultés. Après une entame difficile marquée par un poteau touché par Avranches (11e), les Brestois ont été réduits à dix avec l’expulsion de Julien Le Cardinal sur une faute en tant que dernier défenseur sur Lambarette.

Dans la foulée, les locaux ont ouvert le score sur une superbe frappe enroulée de Sahibi (1-0, 24e). Sous l’eau, les Brestois se sont rebiffés et n’ont pas tardé avant de revenir au score. Trouvé sur un centre de Del Castillo, Rémy Labeau-Lascary a égalisé sur un superbe retourné acrobatique (1-1, 34e). Au retour des vestiaires, Avranches a accéléré et s’est procuré de belles occasions (51e, 52e). Après une dernière grosse action pour le club semi-professionnel (64e), le SB29 s’est réveillé et a accéléré en s’offrant 20 minutes intenses. Finalement, cela n’a pas suffi et Brest a été envoyé aux tirs au but. Et après le raté de Romain Del Castillo d’entrée, Avranches n’a raté aucune de ses cinq tentatives pour réaliser l’exploit et éliminer le premier club de Ligue 1 à entrer en lice dans le tournoi.

Angers passe difficilement, Reims écrase Croix

Angers, autre club de Ligue 1 en lice à 20h45, s’est également fait peur. A Massabielle, le SCO s’est fait peur face aux Herbiers. Après un premier acte équilibré, le club de N2 a été réduit à dix à la 53e minute de jeu. Solidaires et malgré les barouds d’honneur scoïstes, les Herbiers ont tenu bon et ont réussi à ramener Angers aux tirs au but. Finalement, à la différence de Brest, le SCO n’a pas chuté face à l’équipe de N2. Après un raté des deux côtés, Angers a profité des deux derniers tirs au but ratés des Herbiers pour se qualifier en souffrance. Les Herbiers peuvent néanmoins être fiers de leur belle prestation qui aurait mérité d’être récompensé par une qualification.

Face à un valeureux Canet-en-Roussillon, Montpellier s’en est sorti (0-1) à l’entame du dernier quart d’heure grâce à Alexandre Mendy (76e). Dans le même temps, Reims se déplaçait sur la pelouse de Croix, pensionnaire de N3. Les Rémois n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires en marquant les quatre buts de la rencontre en première période (0-4). Face à Périgny, club de R1, Le Mans s’est fait peur. Ouvrant le score avant d’être repris juste avant la pause sur penalty, les Sarthois ont repris l’avantage à la 72e minute pour se qualifier grâce à l’entrant Milan Robin (1-2). Guingamp s’est incliné en toute fin de rencontre face à Laval sur un but du héros Houdayer (0-1, 90+4e).

Les résultats de 20h45 :

Canet-en-Roussillon 0-1 Montpellier : Mendy (76e)

Périgny 1-2 Le Mans : Rousseau (45+1e) / Luvambo (8e), Robin (72e)

Les Herbiers 0-0 Angers (5-6 t.a.b)

Avranches 1-1 Brest (5-4, t.a.b)

Guingamp 0-1 Laval : Houdayer (90+4e)

Croix 0-4 Reims : Sekine (10e), Bassette (28e), Bojang (34e), Teuma (45+2e)