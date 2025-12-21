CdF : la joie immense des joueurs de Bayeux, futur adversaire de l’OM

Réunis ce dimanche pour assister au tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters du FC Bayeux ont vécu un moment hors du temps. Club de Régional 1, les Bayeusains n’ont pas eu à attendre longtemps pour connaître leur adversaire : à peine le nom de l’Olympique de Marseille sorti de l’urne que celui de Bayeux suivait, déclenchant une explosion de joie. L’écurie normande accueillera donc le troisième de Ligue 1 le week-end du 10 janvier, un tirage rêvé pour le président Luis Ferreira, qui espérait croiser un géant du football français.

La suite après cette publicité

« C’est incroyable ! Je ne pouvais pas rêver mieux pour les gars. C’est un super plaisir de tirer une belle équipe comme ça. On va tout donner », a confié Luis Ferreira sur BeIN Sports. Même enthousiasme chez le capitaine Grégoire Delain : « il y a eu une explosion de joie dans la salle. Ça va être une énorme fête. On est une équipe amateure face à des professionnels. On va tout donner. On va essayer de créer l’exploit. Il faut qu’on redescende après la qualification d’hier (face à Blois). On va vite se remettre dedans. On attend les consignes du coach pour les entraînements entre les fêtes ». Un rendez-vous historique pour Bayeux, qui s’apprête à vivre l’un des plus grands moments de son histoire face à l’OM.