Bourg-Péronnas - Marseille : les compositions officielles

Pour ce troisième et dernier jour de 32ème de finale de coupe de France, Marseille se déplace sur la pelouse de Bourg-Péronnas au stade Marcel Verchère (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 14h45). Une affiche déséquilibrée sur le papier puisque les Olympiens sont 3e de Ligue 1, tandis que les Auvergnats sont relégables en National 1.

La suite après cette publicité

Roberto de Zerbi a concocté un 4-2-3-1 avec quelques surprises. Tout d’abord la première titularisation de Maupay de la saison. Puis de Lange dans les buts à la place de Rulli. Il sera à la pointe de l’attaque marseillaise, aux côtés de Greenwood et Paixao. Balerdi est associé à Pavard en défense centrale. Angel Gomes se positionne sur l’aile droite tandis qu’il y aura une doublette danoise à la récupération avec O’Riley et Holbjerg. David le Frapper compte sur un 3-5-2. Le jeune Mazuy, habituel numéro 2, continue d’être titulaire en coupe de France. On retrouve en piston droit un ancien du Paris FC, Andy Pembélé. Au milieu de terrain, un nom ressort particulièrement : Mathéo Bodmer, qui n’est autre que le fils de l’actuel directeur sportif du Havre.

Les compositions officielles :

Bourg-Péronnas : Mazuy - Lacour, Sylla, Vitré - Pembélé, Bodmer, Meyer, Slimani, Koïté - Cissé, Boumaaoui

Marseille : de Lange - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - O’Riley, Hojbjerg - Gomes, Greenwood, Paixao - Maupay