Serie A : à 11 contre 10, l’Atalanta s’impose sur le fil contre le Genoa

Le Genoa a vécu un début de match cauchemardesque face à l’Atalanta lors de cette 16e journée de Serie A. Dès la 3e minute, les locaux ont été réduits à dix, après l’expulsion de leur gardien, Leali, mettant immédiatement l’équipe en difficulté.

Série en cours Plus de statistiques Genoa D V D V N Atalanta V V D V V

Malgré cette infériorité numérique, le Genoa a tenu tête à l’Atalanta pendant l’ensemble de la rencontre, offrant un match équilibré et disputé. Mais dans les arrêts de jeu, à la 94e minute, Hien a permis aux Bergamasques de s’imposer sur la plus petite des marges (0-1). Cette victoire précieuse permet à l’Atalanta de remonter à la 9e place du classement, tandis que le Genoa reste englué à la 16e position, avec une situation toujours préoccupante.