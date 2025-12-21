Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : à 11 contre 10, l’Atalanta s’impose sur le fil contre le Genoa

Par Allan Brevi
1 min.
Isak Hien @Maxppp
Genoa 0-1 Atalanta

Le Genoa a vécu un début de match cauchemardesque face à l’Atalanta lors de cette 16e journée de Serie A. Dès la 3e minute, les locaux ont été réduits à dix, après l’expulsion de leur gardien, Leali, mettant immédiatement l’équipe en difficulté.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Genoa
D
V
D
V
N
Atalanta
V
V
D
V
V

Malgré cette infériorité numérique, le Genoa a tenu tête à l’Atalanta pendant l’ensemble de la rencontre, offrant un match équilibré et disputé. Mais dans les arrêts de jeu, à la 94e minute, Hien a permis aux Bergamasques de s’imposer sur la plus petite des marges (0-1). Cette victoire précieuse permet à l’Atalanta de remonter à la 9e place du classement, tandis que le Genoa reste englué à la 16e position, avec une situation toujours préoccupante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Atalanta
Genoa
Isak Hien

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta
Genoa Logo Genoa
Isak Hien Isak Hien
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier