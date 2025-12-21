La prédiction pessimiste de Théo Hernandez sur Maignan et l’AC Milan

Dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, joueur d’Al-Hilal, a abordé son passage à l’AC Milan et certains dossiers encore sensibles du club lombard, dont celui de son ancien coéquipier et compatriote Mike Maignan.

Questionné sur une éventuelle prolongation du gardien des Bleus avec les Rossoneri, Theo Hernandez s’est montré pessimiste. « Il est dans une situation similaire à la mienne, et cela ne s’est pas bien terminé », a-t-il constaté. De quoi laisser planer le doute sur l’avenir de Maignan en Lombardie.