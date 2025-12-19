Menu Rechercher
Commenter
Supercoppa

Naples-Milan : ça a chauffé entre Massimiliano Allegri et Antonio Conte

Par Allan Brevi
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Naples 2-0 Milan

Le duel entre le Milan AC de Massimiliano Allegri et le Napoli d’Antonio Conte a laissé des traces ce jeudi soir. Tout est parti d’un « ça suffit ! » lancé par Conte en direction des supporters milanais après une altercation en tribunes, un geste qui a immédiatement tendu l’atmosphère. Les échanges se sont ensuite durcis entre les deux bancs, en particulier entre Allegri et Gabriele Oriali, l’adjoint napolitain, tout au long de la rencontre selon la Gazzetta dello Sport. Si l’entraîneur milanais a tenté de relativiser en parlant d’un simple « problème de terrain », la tension est restée palpable jusqu’au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Battus 2-0 et éliminés en demi-finales de la Supercoupe face à Naples, les Rossoneri ont quitté la pelouse dans un climat électrique. En effet, le coach Allegri a regagné les vestiaires sans saluer Conte, laissant une poignée de main manquée comme symbole de la soirée. De son côté, le technicien napolitain est resté sur le terrain pour serrer la main de Marco Landucci et de plusieurs joueurs milanais. Un épilogue tendu, nourri aussi par des décisions arbitrales contestées et des accrochages répétés entre les deux camps. Un épisode qui rappelle naturellement celui entre Thomas Tuchel et ce même Antonio Conte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Supercoppa
Naples
Milan
Antonio Conte
Massimiliano Allegri

En savoir plus sur

Supercoppa Supercoupe d'Italie
Naples Logo SSC Naples
Milan Logo AC Milan
Antonio Conte Antonio Conte
Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier