Naples-Milan : ça a chauffé entre Massimiliano Allegri et Antonio Conte

Le duel entre le Milan AC de Massimiliano Allegri et le Napoli d’Antonio Conte a laissé des traces ce jeudi soir. Tout est parti d’un « ça suffit ! » lancé par Conte en direction des supporters milanais après une altercation en tribunes, un geste qui a immédiatement tendu l’atmosphère. Les échanges se sont ensuite durcis entre les deux bancs, en particulier entre Allegri et Gabriele Oriali, l’adjoint napolitain, tout au long de la rencontre selon la Gazzetta dello Sport. Si l’entraîneur milanais a tenté de relativiser en parlant d’un simple « problème de terrain », la tension est restée palpable jusqu’au coup de sifflet final.

Battus 2-0 et éliminés en demi-finales de la Supercoupe face à Naples, les Rossoneri ont quitté la pelouse dans un climat électrique. En effet, le coach Allegri a regagné les vestiaires sans saluer Conte, laissant une poignée de main manquée comme symbole de la soirée. De son côté, le technicien napolitain est resté sur le terrain pour serrer la main de Marco Landucci et de plusieurs joueurs milanais. Un épilogue tendu, nourri aussi par des décisions arbitrales contestées et des accrochages répétés entre les deux camps. Un épisode qui rappelle naturellement celui entre Thomas Tuchel et ce même Antonio Conte.