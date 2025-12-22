Karim Benzema s’est offert un tableau de Pablo Picasso

En balade à Paris, Karim Benzema, accompagné de son épouse Lyna Khoudri, a profité de cette escapade pour s’offrir un tableau de Pablo Picasso. «Bienvenue à la maison», a-t-il écrit ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux en posant avec «le Portrait d’homme barbu», peint en 1964 par le génie espagnol.

La suite après cette publicité

Un goût pour l’art prononcé puisque le joueur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite avait déjà partagé sa visite nocturne au musée du Louvre, un peu plus tôt dans la semaine. A noter, enfin, que si on ne connaît pas la valeur de la récente oeuvre acquise par le Nueve, les tableaux de la figure du cubisme dépassent régulièrement le million d’euros lorsqu’ils sont vendus aux enchères.