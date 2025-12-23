Manchester City : Rennes tente le gros coup Claudio Echeverri !

Il y a presque deux ans, Manchester City réalisait un joli coup en s’offrant la jeune pépite argentine de River Plate, Claudio Echeverri, âgée à l’époque de 17 ans. Recruté pour un peu plus de 20 M€, le milieu offensif argentin n’est cependant pas resté bien longtemps en Angleterre. Après 3 apparitions (1 but) avec l’équipe de Pep Guardiola, l’Argentin a été prêté l’été dernier au Bayer Leverkusen. Un choix dicté par l’envie de rejoindre une équipe compétitive qualifiée pour la prestigieuse Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Echeverri pas vraiment attiré par Girona

Autre courtisan déclaré du talent sud-américain, Girona pensait profiter de son appartenance au City Football Group pour devancer son concurrent allemand. En vain. Malheureusement pour Echeverri, l’expérience allemande va rapidement s’arrêter. Apparu à 11 reprises (1 passe décisive), dont seulement 2 fois comme titulaire, l’Argentin ne totalise que 270 minutes de jeu (environ 24,5 minutes/rencontre) avec l’actuel troisième du classement de Bundesliga. Le divorce n’est pas officiellement prononcé, mais tous les médias s’accordent pour affirmer que le prêt d’Echeverri sera cassé dès que le mercato hivernal sera officiellement ouvert.

La suite après cette publicité

De quoi enfin profiter à Girona ? Manchester City verrait d’un très bon œil cette possibilité, rappelant à l’Argentin que Savinho avait gagné le droit d’intégrer l’équipe première des Skyblues après son passage concluant en Liga. Seul souci, le clan Echeverri n’est pas emballé par Girona, 18e du classement de Liga. Ce que souhaite le joueur, c’est retourner à River Plate. C’est d’ailleurs ce qu’a confié son agent, dans des propos relayés par AS. Seul souci, Manchester City n’a pas vraiment les mêmes plans pour son milieu offensif.

Rennes se mêle au bal des prétendants

« C’est ce que souhaite Claudio, mais ce n’est pas le souhait de Manchester City. J’ai prévu des réunions avec les dirigeants et nous allons définir l’avenir de Claudio, mais je peux déjà vous dire qu’il restera en Europe. Il s’identifie beaucoup au club (River), c’est là qu’il s’est formé en tant que joueur et en tant que personne, c’est pourquoi il aura toujours envie d’y retourner. Ce n’est pas possible pour l’instant, mais c’est parce que Manchester City ne veut pas le renvoyer en Amérique du Sud, sinon il serait ravi ». Pas de quoi faire pour autant les affaires de Girona… qui pourrait se faire doubler par un autre club de Liga. *« Deux équipes veulent Claudio. Girona est l’option la plus concrète, mais nous ne pouvons pas non plus exclure Villarreal ».

La suite après cette publicité

Cependant, Ouest-France nous apprend que le Stade Rennais aimerait jouer les trouble-fêtes dans cette affaire ! En effet, le club breton explore plusieurs pistes dans l’optique de recruter un milieu au profil créatif et il aurait coché le nom de l’Argentin. Aucune information concernant une offre concrète de la part du SRFC n’a été précisée, mais il convient de rappeler qu’Habib Beye avait ouvert la porte à des arrivées durant le mois de janvier. «Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme de régénération à travers une ou deux arrivées». Après avoir été un temps annoncé à l’OL dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, Claudio Echeverri finira-t-il par débarquer en Ligue 1, mais en Bretagne ? Pas sûr, car le célèbre journaliste mercato Fabrizio Romano assure qu’un prêt à Giroan va bientôt être bouclé.