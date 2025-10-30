Manchester City : la pépite Claudio Echeverri connait de gros problèmes au Bayer Leverkusen

En Argentine, Claudio Echeverri est perçu comme le futur du football national, au même titre qu’un Franco Mastantuono et un Thiago Almada. À l’inverse de ses deux comparses, lui n’a encore jamais été sélectionné avec l’Albiceleste et son rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 s’éloigne depuis quelques semaines. Recruté par Manchester City en janvier 2024 pour 18,5 M€ puis laissé en prêt pendant un an à River Plate, le milieu offensif a à peine eu le temps de poser ses valises chez les Citizens qu’il a déjà fallu repartir.

Le plan était de profiter de l’intersaison pour le jauger et analyser s’il était en capacité d’évoluer en équipe première, où s’il lui était préférable de s’aguerrir au football européen le temps d’un nouveau prêt. Pep Guardiola lui a même donné sa chance le temps de 45 minutes au Mondial des Clubs où son magnifique coup-franc inscrit contre Al-Ain a montré l’étendue de son talent. Mais l’effectif des Sky Blues est étoffé et le club anglais a jugé bon de prêter le jeune Argentin (19 ans) du côté du Bayer Leverkusen, qui cherchait un successeur à Florian Wirtz.

6 bouts de matchs en deux mois

Sur le papier, l’idée collait bien. Sur le papier seulement car après plus de deux mois après l’officialisation de son arrivée en Allemagne, El Diablito n’a pas beaucoup eu l’occasion de se mettre en évidence. Il n’a disputé que 6 bouts de matchs toutes compétitions confondues (3 en championnat et 3 en Ligue des Champions, 1 passe décisive) pour seulement 127 minutes passées sur le terrain. Le départ d’Erik ten Hag, remplacé par le Danois Kasper Hjulmand, n’a pas vraiment changé la donne pour lui, la faute à une équipe en quête de régularité.

«L’équipe première doit gagner en stabilité défensive pour pouvoir jouer un football dominant, a argumenté Simon Rolfes, le directeur sportif du B04 il y a deux semaines pour expliquer la situation complexe autour d’Echeverri. Quand nous y parviendrons, cela sera bénéfique à Claudio et aux autres joueurs d’attaque». Pour reprendre un peu confiance et de temps de jeu, le milieu offensif a tenté de convaincre son club de le laisser partir à la Coupe du Monde U20, une sorte de pari gagnant-gagnant que la direction n’a pas souhaité risquer.

Manchester City envisage de le rappeler pour le re-prêter

Elle a préféré le laisser à disposition de son entraîneur pour qu’il intègre ses principes de jeu. «Le problème d’Echeverri est qu’il n’est pas encore possible de jouer précisément comme Kasper Hjulmand le souhaite, poursuivait le Rolfes. Actuellement l’entraîneur est en train de donner sa confiance à des joueurs tactiquement fiables comme Jonas Hofmann». Cette situation ne plaît pas au joueur bien sûr, pas plus qu’à Manchester City, qui commence à voir ça d’un mauvais œil selon les dernières informations parues en Argentine.

Selon Olé, le club anglais envisage de rappeler Claudio Echeverri de son prêt si ce dernier ne joue pas en moyenne 45 minutes des matchs restants au Bayern d’ici la fin d’année 2025. Autant dire qu’on est actuellement très loin de cette barre. Le natif de Resistencia est resté sur le banc lors des 4 dernières rencontres de Bundesliga. L’idée des Cityzens serait de le prêter ailleurs, en Europe de préférence, à partir de janvier. Mais en Argentine, on se prend déjà à rêver d’un retour à River Plate, comme l’annoncent plusieurs médias argentins. Le joueur lui-même en a fait son choix numéro un.