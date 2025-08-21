Claudio Echeverri prêté au Bayer Leverkusen

Apparu au Mondial des Clubs avec Manchester City, Claudio Echeverri (19 ans) est encore un peu tendre au goût de Pep Guardiola. La pépite argentine recrutée en décembre de River Plate avant de le laisser en prêt là bas jusqu’à cet été, repart en prêt mais cette fois du côté du Bayer Leverkusen.

«Le Bayer 04 a recruté le milieu de terrain argentin Claudio Echeverri. Le joueur de 19 ans est prêté pour un an par le club de Premier League», annonce le B04 dans son communiqué. Le Bayer a pris le dessus sur le Borussia Dortmund, qui souhaitait inclure une option d’achat.