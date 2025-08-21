Menu Rechercher
Claudio Echeverri prêté au Bayer Leverkusen

Par Maxime Barbaud
1 min.
Claudio Echeverri avec Manchester City @Maxppp

Apparu au Mondial des Clubs avec Manchester City, Claudio Echeverri (19 ans) est encore un peu tendre au goût de Pep Guardiola. La pépite argentine recrutée en décembre de River Plate avant de le laisser en prêt là bas jusqu’à cet été, repart en prêt mais cette fois du côté du Bayer Leverkusen.

Bayer 04 Leverkusen
✍️ #Bayer04 hat den argentinischen Mittelfeldspieler Claudio Echeverri verpflichtet. Der 19-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Premier-League-Klub @ManCity.

#Werkself | #Echeverri
«Le Bayer 04 a recruté le milieu de terrain argentin Claudio Echeverri. Le joueur de 19 ans est prêté pour un an par le club de Premier League», annonce le B04 dans son communiqué. Le Bayer a pris le dessus sur le Borussia Dortmund, qui souhaitait inclure une option d’achat.

Pub. le - MAJ le
