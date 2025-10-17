Menu Rechercher
La mise au point de Kevin Trapp pour son job de mannequin chez Louis Vuitton

Revenu à Paris pour s’engager avec le Paris FC, Kevin Trapp a rapidement fait parler de lui, non seulement pour son retour surprise dans la capitale française, mais aussi pour une rumeur tenace : celle selon laquelle il serait mannequin pour Louis Vuitton. Le gardien allemand a tenu à clarifier la situation dans un entretien accordé à L’Équipe. « Dire mannequin pour Louis Vuitton, c’est n’importe quoi », a-t-il balayé avec le sourire. Trapp reconnaît toutefois un vrai intérêt pour la mode et le business : « combiner la mode, le business et le foot, je le fais depuis des années. Quand on évoque la fin de carrière, il faut savoir ce qu’on veut faire, à quoi on s’intéresse à côté du foot. » Collaborant déjà avec une marque allemande, il admet que la présence d’Antoine Arnault et de la famille LVMH dans le projet du PFC « ouvre les yeux » sur de nouvelles perspectives, mais il reste clair : « c’est encore très, très loin. Je suis ici pour le foot. »

Sur le terrain comme dans le vestiaire, Trapp s’est vite fondu dans le projet parisien. À 35 ans, l’ancien du PSG se dit « épanoui » et impressionné par l’ambiance familiale qui règne au club : « tous les joueurs sont ouverts, ils t’accueillent d’une façon que j’ai rarement vue. Il n’y a pas de groupes, on est tous ensemble. » Même s’il est venu pour un rôle de doublure, le gardien assure s’entraîner encore plus dur pour tirer tout le monde vers le haut. C’est un retour à la maison pour un joueur qui n’a jamais vraiment coupé le lien avec Paris : « revenir ici, c’est un peu comme revenir à la maison. »

