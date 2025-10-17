OM : les confidences de Nayef Aguerd sur Medhi Benatia et son arrivée

Débarqué en toute fin du mercato en provenance de West Ham, Nayef Aguerd n’a pas mis très longtemps avant de devenir un indéboulonnable du système de Roberto De Zerbi. Pourtant, l’OM convoitait le Maorcain depuis un moment déjà et Medhi Benatia, ex-international des Lions de l’Atlas, connaissait évidemment bien le joueur. En conférence de presse ce vendredi, Aguerd s’est confié sur son arrivée. « Il me parlait de Marseille depuis très longtemps. On n’a pas pu le faire rapidement malheureusement. Mais c’était mon capitaine en sélection, c’était un ami proche, on était toujours en contact, il me donnait des conseils. C’était facile de parler du projet marseillais, je le remercie. »

La suite après cette publicité

Dans la foulée, c’est De Zerbi qui s’est présenté en conférence de presse et il a aussi eu des mots forts pour complimenter son défenseur. « Benatia m’en a parlé et j’avais hâte de conclure l’accord. On a passé du temps derrière lui. Une fois à l’entrainement, il était plus fort que ce que j’avais vu à la vidéo. Il s’est bien intégré comme Pavard et Emerson. Il comprend vite les choses qu’on lui demande de faire. (…) c’est déjà un leader de l’équipe ». Le coup de cœur est réciproque.