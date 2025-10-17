Philippe Mexès démonte Raymond Domenech

Sa parole est rare, mais quand il la prend, c’est rarement pour répéter des vérités convenues. Dans un entretien accordé au podcast Kampo, Philippe Mexès est revenu en longueur sur sa carrière. L’ancien international tricolore (29 sélections) a notamment évoqué ses débuts en Bleus en 2002, et la Coupe du Monde 2006, manquée de sa propre volonté parce qu’il ne se sentait pas à l’aise dans le groupe tricolore. Raymond Domenech en était l’une des raisons, et il ne l’a pas épargné.

«Je ne pouvais pas voir le sélectionneur, vraiment, je ne pouvais pas, que ce soit en Espoirs… Je ne l’ai jamais aimé. Ce que je n’aimais pas ? "Le bélier ne joue pas avec le scorpion, le scorpion ne joue pas avec le taureau", reprend-il, en référence à l’horoscope auquel Raymond Domenech apportait de l’importance au moment de composer ses équipes. Je pense qu’il y croit, je ne sais pas, c’est bizarre… Après, il avait ses têtes, j’ai l’impression qu’il me prenait pour me prendre, il ne pouvait pas me voir, je pense. Mais il m’a donné ma chance aussi. Une discussion avec lui ? Je n’avais pas envie. J’ai eu un traumatisme contre l’Autriche (lors d’une défaite 3-1 en 2008 après l’Euro), même si je lui dis encore merci de m’avoir donné ma chance. Je fais un contre son camp, un penalty où je fais du judo… Le lendemain, je dois aller dans la salle de presse, on aurait dit que j’avais tué quelqu’un. Il est venu me voir pour me dire : "il faut que tu ailles devant la presse et expliquer pourquoi t’as joué comme ça"».