3 - 5
terminé
Liga 2025/2026 15e journée
Betis
3 - 5
MT : 1-4
terminé
Barcelone
Temps forts
90+1'
3 - 5
C. Hernández (SP)
85'
2 - 5
Diego Llorente (PD A. Ezzalzouli)
59'
1 - 5
(SP) Lamine Yamal
mi-temps
1 - 4
40'
1 - 4
(PD Pedri) Ferran Torres
31'
1 - 3
(PD Pedri) R. Bardghji
13'
1 - 2
(PD R. Bardghji) Ferran Torres
11'
1 - 1
(PD J. Koundé) Ferran Torres
6'
1 - 0
Antony (PD Pablo Fornals)

Notes des joueurs

#1 Logo Barcelone Ferran Torres 9.0 #2 Logo Barcelone Pedri 8.3 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 7.9 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Barcelone 40 5 Betis 24
Possession 62% Barcelone Betis
Tirs 17 12 8 5 8 16
Grosses occasions créées 83% Barcelone 5 Betis 1
Compositions Betis 4-3-3 Barcelone 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
1 BET N NUL 2 BAR
351 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #2 Logo Barcelone Jules Koundé 1 #3 Logo Real Bétis Ez Abde 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 5/5 100% #2 Logo Real Bétis Antony 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 2 #3 Logo Barcelone Roony Bardghji 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 6 #2 Logo Real Bétis Ez Abde 3 #3 Logo Real Bétis Antony 3
Tirs (%)
#1 Logo Real Bétis Ez Abde 0/5 0% #2 Logo Real Bétis Aitor Ruibal 0/2 0% #3 Logo Barcelone Fermín 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 7 #2 Logo Real Bétis Pablo Fornals 4 #3 Logo Real Bétis Ez Abde 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 5/5 100% #2 Logo Real Bétis Antony 5/5 100% #3 Logo Real Bétis Marc Bartra 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Real Bétis Aitor Ruibal 3 #2 Logo Real Bétis Ez Abde 2 #3 Logo Real Bétis Natan 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 3/3 100% #2 Logo Real Bétis Natan 2/3 67% #3 Logo Barcelone Gerard Martín 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Nelson Alexander Deossa Suárez 0/5 0% #2 Logo Barcelone Ferran Torres 0/4 0% #3 Logo Real Bétis Aitor Ruibal 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 0/3 0% #2 Logo Real Bétis Cucho Hernández 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 87/87 100% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 44/47 94% #3 Logo Barcelone Eric García 37/40 93%

Classement buteurs

#2 Logo Barcelone Ferran Torres 11 #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 8 #6 Logo Real Bétis Cucho Hernández 6 #6 Logo Barcelone Lamine Yamal 6 #10 Logo Real Bétis Antony 5 #16 Logo Barcelone Dani Olmo 4 #16 Logo Barcelone Raphinha 4 #16 Logo Barcelone Fermín 4 #29 Logo Real Bétis Ez Abde 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
N
N
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
10% 4 Victoires 22% 9 Nuls 68% 28 Victoires

Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Félix Garreta Félix Garreta Blessure à la tête Ezequiel Ávila Ezequiel Ávila Ischio-jambiers Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Aitor Ruibal Aitor Ruibal Blessure à la jambe Héctor Bellerín Héctor Bellerín Blessure au mollet Sofyan Amrabat Sofyan Amrabat Blessure au pied Isco Isco Blessure à la cheville
Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Epaule disloquée Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Charles Ingalls 19:29 Je pense que le Real ne reverra pas la 1ere de sitôt il on loupé leur chance Le Barça a l'air d'avoir retrouvée sa sérénité et l'équipe est bcp plus soudé 6 Répondre
Match Betis - Barcelone en direct commenté

15e journée de Liga - samedi 6 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Barcelone (Liga, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Liga entre Betis et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Barcelone.

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Iván Masso Granado arbitre assistant
Abraham Domínguez Cervantes quatrième arbitre
Jesús Gil Manzano arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio La Cartuja de Sevilla Sevilla
Estadio La Cartuja de Sevilla
  • Année de construction : 1999
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 22973
  • Affluence maximum : 65222
  • % de remplissage : 38

Match en direct

Date 06 décembre 2025 18:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 15
Diffusion beIN SPORTS MAX 4
Affluence 64562
Code BET-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Bétis
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Betis et Barcelone ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-5.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS MAX 4.

Où voir le match Betis Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Barcelone ?

Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-3-3 : Álvaro Vallés, V. Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Marc Roca, Pablo Fornals, Sergi Altimira, A. Ezzalzouli, C. Hernández, Antony.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Eric García, R. Bardghji, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Betis Barcelone ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Betis Barcelone ?

Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.

Quelle est la date et l'heure du match Betis Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué des buts pour Betis ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : Antony 6', Diego Llorente 85', C. Hernández 90+1' (sp.).

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Ferran Torres 11' 13' 40', R. Bardghji 31', Lamine Yamal 59' (sp.).

Top commentaires

Top commentaires
Comparer les stats du match
