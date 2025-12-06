Notes des joueurs
Match Betis - Barcelone en direct commenté
15e journée de Liga - samedi 6 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Betis et Barcelone (Liga, 15e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Liga entre Betis et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Betis et Barcelone.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Betis et Barcelone ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-5.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Betis et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS MAX 4.
- Où voir le match Betis Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Betis et Barcelone ?
Real Bétis : le coach M. Pellegrini a choisi une formation en 4-3-3 : Álvaro Vallés, V. Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Marc Roca, Pablo Fornals, Sergi Altimira, A. Ezzalzouli, C. Hernández, Antony.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Eric García, R. Bardghji, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Betis Barcelone ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Betis Barcelone ?
Sevilla accueille le match au Estadio La Cartuja de Sevilla.
- Quelle est la date et l'heure du match Betis Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour Betis ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : Antony 6', Diego Llorente 85', C. Hernández 90+1' (sp.).
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Ferran Torres 11' 13' 40', R. Bardghji 31', Lamine Yamal 59' (sp.).