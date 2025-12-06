Liga : l’Athletic Bilbao fait tomber l’Atlético de Madrid

Battu contre le FC Barcelone lors de la dernière journée, l’Atlético de Madrid devait renouer avec le succès sur la pelouse de l’Athletic Club. Mais les Colchoneros ont eu beaucoup de mal contre Bilbao, Almada, puis Nico Williams ne parvenaient pas à percer le but d’Unai Simons (12e, 22e).

Et les Basques ont pris de la confiance en seconde période pour faire tomber les hommes de Diego Simeone. Finalement, l’Athletic Club a réussi à faire la différence en fin de match. Bien servi par Nico Williams, Alex Berenguer faisait trembler les filets et offrait la victoire à Bilbao (1-0, 85e). Un triste résultat pour Madrid, qui reste au 4e rang, mais s’éloigne des trois premières places. De son côté, Bilbao remonte au 7e rang.