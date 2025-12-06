Leipzig : un nouveau crack français affole l’Allemagne

Formé à l’ASPTT Jugend Marseille, le jeune attaquant franco-sénégalais, Samba Konaté, a décidé de quitter les équipes jeunes des Cavigal de Nice l’été dernier pour faire le grand saut en Allemagne. Âgé seulement de 16 ans et né en 2009, il a signé son premier contrat professionnel avec le RB Leipzig. Après seulement quelques mois, Konaté brille déjà dans l’équipe U19 de Leipzig. Et c’est en toute logique qu’il est rentré en jeu ce samedi lors de la victoire (6-0) de Leipzig contre Francfort, devenant ainsi le 2e joueur le plus jeune de l’histoire de la Bundesliga.

En effet, Samba Konaté cumule déjà 8 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres jouées en championnat U19 en Allemagne. Un début de saison flamboyant qui ne cesse d’impressionner outre-Rhin. Nul doute qu’il faudra surveiller de près cette nouvelle pépite française qui se développe en Allemagne. Les convoitises ne devraient pas se faire attendre très longtemps.