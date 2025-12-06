PSG - Rennes : les compositions probables

Cela faisait très longtemps que le Paris Saint-Germain n’avait pas abordé une rencontre de Ligue 1 sans être leader. À quelques heures de la réception de Rennes pour le compte de la 15e journée (coup d’envoi à 21h05), le club parisien pointe à la deuxième place du classement, suite à sa défaite contre l’AS Monaco lors de la précédente journée (1-0) combinée au succès du RC Lens à Angers. Les Artésiens, qui joueront en fin d’après-midi contre Nantes, auront la possibilité de conserver le lead du championnat en cas de succès avant même le début de ce PSG-Rennes.

La suite après cette publicité

Mais au-delà du bilan comptable, la formation de Luis Enrique devra montrer un meilleur visage que celui affiché contre l’ASM. Le technicien ibérique avait d’ailleurs qualifié cette rencontre comme le « plus mauvais match de la saison », témoignant ainsi du manque d’idées à la création et des nombreuses imprécisions dans les rangs parisiens. Pour corriger le tir, l’ex-sélectionneur de l’Espagne va devoir composer son 4-3-3 avec plusieurs absents. Touché à la cheville à Louis-II, Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné cette semaine et laissera sa place à Matvey Safonov.

Dembélé de retour dans le XI de départ ?

L’occasion pour le Russe d’honorer sa première titularisation de la saison avec le PSG. Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Beraldo - tous blessés - sont absents. Warren Zaïre-Emery devrait à nouveau débuter dans le couloir droit, tandis que Marquinhos et Willian Pacho seront alignés dans l’axe et que Lucas Hernández occupera le côté gauche. Dans l’entrejeu, le trio habituel Vitinha-Fabian Ruiz-João Neves pourrait être reconduit. Quant à l’attaque, Luis Enrique devra encore patienter pour aligner Désiré Doué. De retour à l’entraînement collectif cette semaine, le Golden Boy 2025 est toutefois proche d’un retour sur les terrains, mais pas pour ce samedi soir. Luis Enrique pourrait cependant en profiter pour relancer Ousmane Dembélé en pointe. Le Ballon d’Or 2025 n’a plus été titulaire avec son club depuis le 29 octobre dernier, à Lorient (1-1). Il pourrait être accompagné de Khvicha Kvaratskhelia et de Kang-in Lee, tous deux titulaires à Monaco.

La suite après cette publicité

Côté rennais, on ne change pas une équipe qui gagne. Après un début de saison houleux, l’entraîneur sénégalais a réussi à sauver sa tête. Mieux encore, il a su redresser le Stade Rennais, qui reste sur cinq matchs sans défaite en championnat (4 victoires, un nul). Si la prestation à Metz n’a pas été la plus aboutie, les Bretons ont su faire preuve de caractère pour repartir de la Moselle avec les trois points. Grand artisan de ce succès, Brice Samba sera à nouveau dans les buts. Abdelhamid Ait Boudlal, Jérémy Jacquet et Lilian Brassier composeront le trio défensif de ce 3-5-2. Frankowski et Al-Tamari occuperont les couloirs en tant que pistons, tandis que Camara, Rongier (cap.) et Djaoui Cissé seront au milieu. Enfin, Breel Embolo et Estepan Lepaul, buteur pour la 8e fois de la saison le week-end passé, occuperont l’animation offensive.