Le tirage au sort de la Coupe du monde fait scandale, la presse s’inquiète pour l’OM

Le tirage au sort de la Coupe du monde critiqué dans le monde entier

Le déroulement de la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026 a été très critiqué. “Un triage infernal” pour le Daily Mirror. Le choix de remettre ce vendredi le nouveau Prix de la paix de la FIFA au président américain, avant le tirage, renforce encore la perception d’une institution trop perméable aux agendas politiques. Pour le Parisien, le “tirage avait un air de meeting”. Le président Trump a presque volé la vedette aux acteurs du jeu. Sur les réseaux sociaux, aussi, le tirage a suscité la colère. Certains ont catégorisé les moments avant le tirage des boules comme “pathétiques” ou allant même plus loin, “un cirque”. Le manque de clarté a aussi été pointé du doigt. Le tirage au sort a souvent créé la confusion. Exemple avec le moment où l’Argentine a d’abord hérité du groupe I, avant de le laisser à la France et récupérer le J. Une situation difficile à comprendre sur le moment, mais qui était finalement liée à une règle intégrée cette année : premier et deuxième du classement FIFA, l’Espagne et l’Argentine ne devaient pas être versées dans la même partie de tableau, pour ne pas s’affronter avant une éventuelle finale. La place écrasante des États-Unis a aussi fait parler. Le Mexique et le Canada n’ont pas été assez mis en avant lors de cette soirée.

La suite après cette publicité

L’OM n’avance plus

En Ligue 1, l’OM s’est incliné face à Lille hier. Auteurs d’une prestation lamentable, les Olympiens ont été punis par Lille qui les rattrape. Une sale soirée et une bien mauvaise opération dont ils devront rapidement tirer les conséquences. “Double peine" pour l’Équipe, qui écrit que les Marseillais, déjà décevants contre Toulouse le week-end dernier, ont encore raté le coche face à un Lille très sérieux qui, en plus, revient sur eux à la 3ᵉ place de Ligue 1. Les Marseillais ont concédé le seul but du match à la 10ᵉ minute de jeu par Ethan Mbappé. Pour la Provence, au Stade Pierre Mauroy, “Rulli est en terrain maudit”. Dans la même surface où il avait offert l’égalisation aux Lillois en mai dernier, le gardien argentin, coupable sur le seul but du match, a encore péché.

Les Bleus pas vernis par le tirage

La France a été placée avec le Sénégal, la Norvège et un adversaire issu d’un barrage intercontinental. Un groupe qui pourrait être catalogué comme un petit “groupe de la mort”. Pour le Parisien, c’est “un groupe relevé, mais à leur portée”. Le Sénégal faisait partie d’une des équipes les plus difficiles du chapeau 2 et la Norvège était pour beaucoup la plus forte du chapeau 3. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, cette poule est la plus compliquée du tournoi. Les Bleus devraient jouer leur premier match de groupe contre le Sénégal comme en 2002 lorsque l’équipe de France s’est inclinée pour son premier match face aux Lions de la Téranga. Un gros test d’entrée pour les joueurs de l’EDF, car le Sénégal est aujourd’hui un gros morceau et pourrait poser pas mal de problèmes aux hommes de Didier Deschamps. Pour l’Équipe, Haaland sera “la menace numéro 1”. Le sélectionneur norvégien a opéré des changements tactiques pour favoriser les intérêts de sa star qui a marqué 16 fois lors des qualifs. Les failles de la Norvège, en revanche, se trouvent dans leur défense où les joueurs manquent de référence au haut niveau. Pour le troisième adversaire, les Bleus et leurs fans devront attendre jusqu’au mois de mars pour savoir qui de l’Irak, la Bolivie ou le Suriname rejoindra le groupe.