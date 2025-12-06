La déclaration douteuse de Lionel Scaloni sur l’Algérie et la France fait réagir

« L’Algérie est une bonne équipe avec de grands joueurs. Elle dispose d’un vivier très important qui nourrit aussi la France et d’autres pays. » Cette déclaration de Lionel Scaloni dans la foulée du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 n’est pas passée sous les radars. Ce n’est pas un secret, l’équipe de France doit beaucoup à ses joueurs d’origine algérienne, liés de manière indéfectible au rayonnement de la sélection à l’international depuis le début du siècle.

Mais fallait-il voir à travers cette déclaration une flèche contre les Bleus, rivaux depuis la finale historique de 2022 remportée par l’Albiceleste ? En France, beaucoup de médias s’interrogent à ce sujet. RMC écrit : « Scaloni a parlé des forces des Fennecs, en faisant un rapprochement entre les joueurs algériens et… la France, ennemi intime des Argentins depuis 2022. Le sélectionneur argentin n’a pas précisé s’il parlait des joueurs d’origine algérienne évoluant en équipe de France - comme Rayan Cherki par exemple dont la mère est d’origine algérienne - ou bien dans le championnat de France, en Ligue 1. »

En France, cette déclaration prête à interprétation

La Dépêche évoque une « déclaration étonnante », et se demande si « Scaloni a voulu asséner une petite pique aux Bleus, rivaux depuis la finale épique de 2022 perdue par les Tricolores aux tirs au but ? ». Pour DZ Foot, cette déclaration traduit surtout « la reconnaissance internationale dont bénéficie aujourd’hui le football algérien, notamment grâce à ses talents formés en Europe comme au pays. »

Le réputé journaliste argentin Agustin Muzzu s’est lui amusé de cette sortie du sélectionneur national, qu’il interprète comme un tacle discret. En Argentine, cette phrase est d’ailleurs devenue virale sur les réseaux sociaux, où elle est souvent associée à des "memes" du sélectionneur national. « Politiquement correct », écrit l’un, quand un second ajoute : « Benzema et Zidane ont effectivement placé la France sur la carte du monde ». « Scaloni va raviver cette inimitié avec la France », ajoute un autre. Pour rappel, la France et l’Argentine pourraient éventuellement se retrouver en finale, une nouvelle fois, à condition que les deux nations terminent premières de leur groupe.