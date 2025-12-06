Menu Rechercher
Aston Villa : le but de Buendia qui climatise Arsenal et relance la course au titre

Aston Villa 2-1 Arsenal

Arsenal risque de faire des cauchemars de ce but d’Emiliano Buendía. Alors que les Gunners pensaient accrocher un nouveau nul sur la pelouse d’Aston Villa, la bande de Mikel Arteta a été surprise dans les ultimes secondes par un but de l’Argentin, à la 95e minute.

À la suite d’un cafouillage dans la surface londonienne mêlant la défense d’Arsenal et Boubacar Kamara, l’ancien joueur de Norwich City propulsait le ballon du pied droit au fond des filets de David Raya pour faire exploser Villa Park et donner trois points, plus que mérités, à Aston Villa. Cette réalisation permet aux Villans de passer provisoirement à la seconde place du classement de Premier League et de revenir à trois points d’Arsenal. Après un début de saison compliqué, Aston Villa semble être bel et bien concerné par la course au titre. 

