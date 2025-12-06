Menu Rechercher
2 - 1
terminé
Premier League 2025/2026 15e journée
Aston Villa
2 - 1
MT : 1-0
terminé
Arsenal
Temps forts
90+5'
2 - 1
E. Buendía
53'
1 - 1
L. Trossard
mi-temps
1 - 0
36'
1 - 0
M. Cash

Notes des joueurs

#1 Logo Arsenal FC P. Hincapié 9.4 #2 Logo Arsenal FC B. White 9.2 #3 Logo Arsenal FC David Raya 9.2 Voir le classement complet
#1 Logo Aston Villa E. Martínez 8.2 #2 Logo Aston Villa M. Cash 7.4 #3 Logo Aston Villa B. Kamara 7.3 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Arsenal 33 2 Aston Villa 30
Possession 53% Arsenal Aston Villa
Tirs 15 9 6 6 9 15
Grosses occasions créées 60% Arsenal 3 Aston Villa 2
Compositions Aston Villa 4-2-3-1 Arsenal 4-3-3

Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Aston Villa Jadon Sancho 1 #2 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 1 #3 Logo Aston Villa John McGinn 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 3/3 100% #2 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2/3 67% #3 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 3
Fautes subies
#1 Logo Aston Villa Ian Maatsen 2 #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2 #3 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 6/7 86% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 4/5 80% #3 Logo Arsenal FC Ben White 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 3 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 2 #3 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 3/3 100% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 3/3 100% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa John McGinn 0/6 0% #2 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 0/6 0% #3 Logo Arsenal FC Mikel Merino 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Morgan Rogers 0/5 0% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 0/2 0% #3 Logo Aston Villa John McGinn 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Aston Villa Ezri Konsa 43/43 100% #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 45/48 94% #3 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 45/48 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 23

Classement buteurs

#11 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 4 #11 Logo Aston Villa Donyell Malen 4 #11 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 4 #11 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 4 #11 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 4 #11 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 4 #28 Logo Aston Villa Morgan Rogers 3 #28 Logo Aston Villa Matty Cash 3 #28 Logo Aston Villa Ollie Watkins 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
V
V
N
Rencontres précédentes
21% 8 Victoires 18% 7 Nuls 61% 23 Victoires

Blessures & suspensions

Tyrone Mings Tyrone Mings Ischio-jambiers Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Ross Barkley Ross Barkley Blessure au genou
Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou William Saliba William Saliba Coup Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Blessure à la cuisse Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Match Aston Villa - Arsenal en direct commenté

15e journée de Premier League - samedi 6 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Arsenal (Premier League, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Premier League entre Aston Villa et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aston Villa et Arsenal.

Arbitres

Peter Bankes arbitre principal
0.2
3.7
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Edward Smart arbitre assistant
Black Antrobus arbitre assistant
Adam Herczeg quatrième arbitre
Mark Scholes arbitre VAR
Darren England arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Villa Park Birmingham
Villa Park
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42824
  • Affluence moyenne : 32134
  • Affluence maximum : 42824
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 06 décembre 2025 13:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 15
Diffusion CANAL+ FOOT
Affluence 42888
Code AVL-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Aston Villa
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Aston Villa et Arsenal ?

Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aston Villa et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 13:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Aston Villa Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Aston Villa et Arsenal ?

Aston Villa : le coach Unai Emery a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Martínez, I. Maatsen, Pau Torres, E. Konsa, M. Cash, A. Onana, B. Kamara, M. Rogers, Y. Tielemans, J. McGinn, O. Watkins.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, J. Timber, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, E. Eze, Mikel Merino, B. Saka.

Qui arbitre le match Aston Villa Arsenal ?

Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Aston Villa Arsenal ?

Birmingham accueille le match au Villa Park.

Quelle est la date et l'heure du match Aston Villa Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : M. Cash 36', E. Buendía 90+5'.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par L. Trossard 53'.

