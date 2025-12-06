Notes des joueurs
Match Aston Villa - Arsenal en direct commenté
15e journée de Premier League - samedi 6 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Arsenal (Premier League, 15e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Premier League entre Aston Villa et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aston Villa et Arsenal.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Aston Villa et Arsenal ?
Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aston Villa et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 13:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Aston Villa Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Aston Villa et Arsenal ?
Aston Villa : le coach Unai Emery a choisi une formation en 4-2-3-1 : E. Martínez, I. Maatsen, Pau Torres, E. Konsa, M. Cash, A. Onana, B. Kamara, M. Rogers, Y. Tielemans, J. McGinn, O. Watkins.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, J. Timber, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, E. Eze, Mikel Merino, B. Saka.
- Qui arbitre le match Aston Villa Arsenal ?
Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Aston Villa Arsenal ?
Birmingham accueille le match au Villa Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Aston Villa Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 13:30.
- Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : M. Cash 36', E. Buendía 90+5'.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par L. Trossard 53'.