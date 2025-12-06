Match Aston Villa - Arsenal en direct commenté

15e journée de Premier League - samedi 6 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Arsenal (Premier League, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Premier League entre Aston Villa et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aston Villa et Arsenal.