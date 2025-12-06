Menu Rechercher
Sénégal : Lamine Camara impatient de défier la France au Mondial 2026

Par André Martins
1 min.
Lamine Camara à Monaco @Maxppp

Une semaine après leur victoire contre le Paris Saint-Germain, les Monégasques espéraient enchaîner face à Brest, mais le club de la Principauté s’est finalement incliné 1-0 à l’extérieur. Sans pour autant cacher la déception causée par ce revers, Lamine Camara est revenu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, où le Sénégal et l’équipe de France s’affronteront en phase de groupes.

« Je n’ai pas encore regardé, car je suis déçu du résultat donc je n’ai pas été sur mon téléphone. On sait tous que la France est une grande nation, mais il faut se concentrer sur le club et la CAN 2025, le Mondial est encore loin. Ce n’est pas un mauvais tirage, on a le souvenir de ce fameux match Sénégal-France en 2002 que je connais très bien, car El Hadji Diouf m’envoie tout le temps ses vidéos de cette rencontre. Je serai très heureux d’affronter la France. » En 2002, les Lions de la Teranga s’étaient imposés contre les Bleus lors du match d’ouverture du Mondial organisé par le Japon et la Corée. L’actuel sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, était sur le terrain lors de cette rencontre.

