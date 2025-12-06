Menu Rechercher
PSG : un forfait de dernière minute contre Rennes

Par Chemssdine Belgacem
Ce samedi, le PSG reçoit le Stade Rennais. Une rencontre capitale pour les Parisiens qui doivent absolument l’emporter pour continuer de mettre la pression sur le RC Lens, leader surprise en ce début de saison du classement en Ligue 1. Face à leurs supporters, les hommes de Luis Enrique composeront néanmoins sans de nombreux cadres.

Le groupe pour la réception de Rennes ! 📋🔴🔵

#PSGSRFC I #Ligue1
En effet, Lucas Chevalier, Désiré Doué, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Lucas Beraldo sont absents. Les Parisiens vont également devoir affronter les Bretons sans Illia Zabarnyi, absent de dernière minute. Attendu dans le groupe, le défenseur ukrainien manque finalement à l’appel comme l’a indiqué le club de la capitale dans l’annonce de son groupe. Selon plusieurs sources, l’ancien de Bournemouth serait malade.

Voir tous les commentaires (27)
