Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

EdF : les mots magnifiques de Walid Regragui sur Didier Deschamps

Par André Martins
1 min.
Walid Regragui avec le Maroc @Maxppp

Après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps mettra un terme à son rôle de sélectionneur de l’équipe de France. À l’occasion du tirage au sort des groupes, vendredi, le sélectionneur marocain Walid Regragui a profité de l’événement pour adresser un compliment au technicien français en s’adressant à Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.

La suite après cette publicité

« Vous avez là un super coach. Vous vous en rendrez compte plus tard. Enfin, je n’espère pas, mais bon, vous avez le top », a déclaré Regragui, dans une scène rapportée par L’Équipe. « Je vous jure que je ne l’ai pas payé », a ajouté, en riant, Deschamps. À la tête des Bleus depuis 2012 et jusqu’à son départ prévu après la Coupe du Monde 2026, ce dernier a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021, et terminé finaliste lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2022.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Maroc
Walid Regragui
Didier Deschamps

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Maroc Flag Maroc
Walid Regragui Walid Regragui
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier