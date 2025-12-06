EdF : les mots magnifiques de Walid Regragui sur Didier Deschamps
Après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps mettra un terme à son rôle de sélectionneur de l’équipe de France. À l’occasion du tirage au sort des groupes, vendredi, le sélectionneur marocain Walid Regragui a profité de l’événement pour adresser un compliment au technicien français en s’adressant à Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.
« Vous avez là un super coach. Vous vous en rendrez compte plus tard. Enfin, je n’espère pas, mais bon, vous avez le top », a déclaré Regragui, dans une scène rapportée par L’Équipe. « Je vous jure que je ne l’ai pas payé », a ajouté, en riant, Deschamps. À la tête des Bleus depuis 2012 et jusqu’à son départ prévu après la Coupe du Monde 2026, ce dernier a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021, et terminé finaliste lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2022.
