Coupe du Monde 2026 : l’Équipe de France dévoile ses deux adversaires pour la trêve de mars

Par Jordan Pardon
Kylian Mbappé et Michael Olise @Maxppp

La FFF a dévoilé ce vendredi soir l’identité des deux adversaires de l’équipe de France pour la prochaine trêve de mars. Ces deux rencontres se joueront aux Etats-Unis afin de se préparer aux conditions qui attendront les joueurs au Mondial en juin. Comme évoqué ces dernières semaines, c’est donc au Brésil, affronté pour la dernière fois en 2015 (victoire 3-1 de la Seleçao), et à la Colombie, que se frotteront les Bleus.

La première rencontre aura lieu le 26 mars, tandis que la seconde se jouera trois jours plus tard, le 29. Deux tests majeurs, avant de défier le Sénégal, la Norvège et un futur adversaire qui reste encore à déterminer (le vainqueur du barrage intercontinental entre le Suriname, la Bolivie et l’Irak).

