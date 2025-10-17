Menu Rechercher
Strasbourg : le but de Diego Moreira pour mener contre le PSG avant la pause

Par Kevin Massampu
1 min.
Diego Moreira jubile @Maxppp
PSG 3-3 Strasbourg

Mené au score très tôt par le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Strasbourg a su renverser la rencontre pour prendre les devants au tableau d’affichage, à l’occasion de l’ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Après une magnifique louche de Valentin Barco, Diego Moreira a propulsé le ballon au fond des filets de Lucas Chevalier, d’une reprise de volée du gauche.

L1+
🔵⚪️ Sensation au Parc, Strasbourg prend l'avantage !
⚽️ @diegzyyy

#PSGRCSA
Une réalisation qui permet donc aux Alsaciens de mener à la pause (1-2) et d’espérer accrocher une victoire au Parc des Princes. Eux qui n’ont jamais gagné dans l’antre du PSG dans leur histoire.

