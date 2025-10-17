Strasbourg joue un vilain tour au PSG !

Après une nouvelle trêve internationale, la Ligue 1 est de retour ce week-end pour notre plus grand plaisir. Et c’est une affiche de haut de tableau qui ouvre la 8e journée de Ligue 1 entre le leader du championnat le PSG et l’actuel troisième du podium, Strasbourg, irrésistible cette saison encore.

La suite après cette publicité

Du côté du PSG, quelques blessés vont faire leur retour à la compétition en vue de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Une fois encore, Luis Enrique devrait faire la part belle à ses titis mais aussi aux cadres indéfectibles des champions d’Europe en titre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes en tête. Et l’adversaire du jour au Parc des Princes sera tout sauf simple à manœuvrer puisqu’on parle ici de Strasbourg, une équipe qui n’est qu’à deux points du PSG au classement. Fort de sa jeunesse, de ses individualités et d’un coach aux idées novatrices, le club alsacien veut jouer un vilain tour au PSG.

Autant de perspectives qui laissent augurer un gros match et à une possible surprise en faveur du RCSA. Pour cette rencontre très attendue en L1, Betclic a mis en place une offre exceptionnelle*, pour vous permettre de parier sans le moindre risque sur votre sport favori. Pour démarrer votre expérience de jeu dans les meilleures conditions, Betclic vous rembourse jusqu’à 100€ en Feebets si votre premier pari est perdant. (crédits de jeu non retirable. Montant remboursé équivalent au montant de la première mise, dans la limite de 100€.)

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Betclic pour cette rencontre PSG-Strasbourg, *voici plusieurs cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le PSG et Strasbourg font match nul, cote à 6,00

Dans une configuration normale et avec une infirmerie vide, nul doute que le PSG aurait de grandes chances de dominer Strasbourg. Mais à quelques jours d’un déplacement à Leverkusen, la bande à Luis Enrique va devoir défier le club alsacien sans bon nombre de joueurs. De quoi rebattre les cartes et proposer un match plus serré qu’il n’y paraît. D’autant que Strasbourg reste sur une victoire face au PSG en mai dernier et voudra maintenir son rang en L1, à savoir sa place sur le podium. Face à deux formations spectaculaires, un match nul est une issue largement envisageable. Et vu la cote de 6,00, ce pari mérite d’être tenté d’autant que même si le pari est perdu, Betclic vous remboursera directement le montant de votre mise en Feebets (dans la limite de 100€).

But de Nuno Mendes face à Strasbourg, cote à 7,00

S’il y a un joueur qui tient son rang et qui est épargné par les blessures, c’est bien Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais, qui est actuellement le meilleur au monde à son poste, sait aussi se transformer en buteur comme face à l’Atalanta en Ligue des Champions ou plus récemment face au LOSC d’un superbe coup franc. Une fois encore, on l’imagine bien débloquer la rencontre. Une fois encore, la cote de 7,00 pour un but de Nuno Mendes mérite qu’on s’y penche de plus près.

Les deux équipes marquent, cote à 1,77

Avec deux équipes au jeu débridé et qui marquent 2 buts en moyenne par match, la rencontre promet d’être spectaculaire. Mis à part face à l’OM, le PSG a toujours marqué un but en Ligue 1. Quant à Strasbourg, il reste sur 7 matches sur 7 en ayant marqué un but. La prise de risque est limitée surtout quand on compte dans ses rangs l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec Joaquin Panichelli coté alsacien et une multitude de joueurs à Paris capable de faire la différence. Au sein de la rédaction FM, on voit bien les deux équipes marquer durant la rencontre.

Récupérez quelle que soit l’issue de la rencontre votre mise initiale

Pour parier et profiter de l’offre Betclic c’est très simple :

Créez un compte Betclic

Effectuez un premier dépôt

Pariez jusqu’à 100€ sur l’évènement sportif de votre choix

Choisissez votre cote, définissez votre mise. Plus votre cote est basse, plus le scénario sur lequel vous pariez a de chances de se réaliser.

Si vous perdez ce premier pari, Betclic vous rembourse directement le montant de votre mise en Feebets (dans la limite de 100€)

Pour profiter de cette offre folle qui va vous permettre quelle que soit l’issue de votre pari de récupérer votre mise initiale, rendez-vous sur Betclic. Attention cette offre est limitée dans le temps, donc ne tardez pas pour en bénéficier.

La suite après cette publicité

Bénéficiez de la toute nouvelle offre EarlyWin

Tu as parié sur la victoire d’une équipe et elle mène de 2 buts pendant le match ? Ton pari est payé en 5 min, quel que soit le résultat final !

Par exemple, vous choisissez Marseille Vainqueur dans la section EarlyWin. Le PSG mène 2-0, votre pari est donc déclaré gagnant sans même attendre la fin du match.

La suite après cette publicité

Plus de stress si ton équipe mène 2-0, la remontada n’est plus possible !

Ton équipe possède 2 buts d’écart durant le match ? Tu es payé en 5 minutes, quel que soit le résultat final !

Ton équipe a possédé 2 buts d’écart durant le match, mais n’a pas gagné ? Tu es payé quand même !

Ton équipe a gagné à la fin du match ? Tu es payé.

* offre valable pour toute première inscription

*Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

Retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.*